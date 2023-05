I raggi UV possono causare grossi danni come scottature, macchie e, nei casi più gravi, persino il tumore della pelle.

Ecco perché è importante proteggerla in qualsiasi momento e le creme solari, in questo, sono di grande aiuto. Queste però non sono tutte uguali e bisogna sapere quale scegliere, in base alle nostre esigenze e quelle specifiche della nostra pelle.

Le variabili da considerare sono molte, come ad esempio il tipo di pelle, la protezione solare necessaria, la consistenza, la composizione e anche l’aspetto economico, che a volte non può essere dimenticato.

Esistono negozi, fisici o online, che hanno a disposizione una buona scorta di crema solare al miglior prezzo così da poter scegliere adeguatamente quale acquistare per soddisfare al meglio le nostre esigenze.

A cosa servono le creme solari

Le creme solari sono prodotti pensati per proteggere la pelle dai raggi UV, riducendo in tal modo il rischio di danni come arrossamenti, scottature, invecchiamento precoce e tumore alla pelle.

La loro funzione principale è di bloccare i raggi UVB che sono i principali responsabili delle scottature, ma la maggior parte delle creme sul mercato fornisce anche protezione dai raggi UVA che sono più correlati all’invecchiamento cutaneo precoce.

Il loro funzionamento è legato alla presenza di filtri ai raggi ultravioletti sia fisici che chimici. Con filtri fisici si intendono particolari sostanze, come l’ossido di zinco, che sono in grado di riflettere questi pericolosi raggi ed evitare che vengano assorbiti.

Con filtri chimici, invece, si intendono le molecole in grado di assorbire i raggi UV e neutralizzarli prima che possano penetrare nella pelle.

Cospargersi di crema solare ogni giorno, perciò, è un’attività che può richiedere tempo e pazienza, ma alla fine risulta essere estremamente utile.

Come si sceglie la migliore per la propria pelle

Le pelli non sono tutte uguali, lo dimostrano anche i vari prodotti cosmetici in commercio che spesso hanno composizioni anche molto differenti tra loro in base alla pelle a cui sono destinati. Lo stesso vale per le creme solari.

Questi prodotti, inoltre, hanno il compito di proteggerci e per questo è fondamentale saper scegliere il più indicato per noi stessi. Per una scelta e un acquisto consapevole dobbiamo valutare diversi fattori:

Il nostro tipo di pelle. Come per qualsiasi prodotto cosmetico, anche in questo caso dobbiamo conoscere la tipologia della nostra pelle, se secca, grassa o mista . La pelle grassa ha bisogno di una crema solare leggera e non comedogenica, mentre una secca ha bisogno di una che idrati.

Come per qualsiasi prodotto cosmetico, anche in questo caso dobbiamo conoscere la tipologia della nostra pelle, se . La pelle grassa ha bisogno di una crema solare leggera e non comedogenica, mentre una secca ha bisogno di una che idrati. Il fattore di protezione, o SPF. Questo fattore indica la capacità della crema di proteggere dai raggi UVB, ma non gli UVA. Per questo oltre che l’SPF, che può andare da un minimo di 10 a un massimo di 100, è importante scegliere un prodotto che protegga da entrambe le tipologie.

Questo fattore indica la capacità della crema di proteggere dai raggi UVB, ma non gli UVA. Per questo oltre che l’SPF, che può andare da un minimo di 10 a un massimo di 100, è importante scegliere un prodotto che protegga da entrambe le tipologie. Fare attenzione agli ingredienti contenuti nella crema solare. A volte le creme, soprattutto quelle più economiche, possono contenere ingredienti che in realtà si rivelano dannosi per la salute della pelle. È importante perciò leggere bene le etichette e valutare con attenzione la qualità del prodotto che stiamo per scegliere.

A volte le creme, soprattutto quelle più economiche, possono contenere ingredienti che in realtà si rivelano dannosi per la salute della pelle. È importante perciò leggere bene le etichette e valutare con attenzione la qualità del prodotto che stiamo per scegliere. È meglio preferire quelle resistenti all’acqua. Non solo d’estate, ma anche d’inverno è sempre meglio preferire creme che siano resistenti all’acqua, così che non scivolino via con il sudore o con l’umidità dell’ambiente se è una giornata piovosa.

Scegliere con attenzione la crema solare giusta è perciò importante, perché ha molti elementi che hanno bisogno di essere valutati e ciascuno di questo può fare la differenza tra una protezione ideale e una scorretta.

Quando è necessario applicarla

Se pensiamo alla crema solare la prima idea che ci viene in mente è l’estate, con il mare. Crediamo, erroneamente, che la crema debba essere infatti utilizzata solo quando andiamo in spiaggia e decidiamo di concederci qualche ora sotto al sole cocente.

È un concetto sbagliato, perché ciò che può far del male alla pelle non è tanto il calore del sole, ma i raggi UV che sono presenti in qualsiasi momento dell’anno. Anche in inverno, o in montagna, questi raggi dannosi ci raggiungono e ci colpiscono.

Perciò la risposta alla domanda “quando è necessario applicare la crema solare?” la risposta è: sempre. Soprattutto sul viso, perché maggiormente esposto e parte più delicata del nostro corpo.

L’ideale sarebbe applicare la crema mezz’ora prima di esporsi al sole e rinnovarla ogni due. Per venire incontro a queste esigenze, esistono in commercio confezioni di crema solare “da borsa”, con tubetti simili a quelle per il viso e per le mani.

Inoltre, è possibile trovare e acquistare prodotti specifici per queste zone delicate, così da proteggerle senza rischiare di incorrere in irritazioni.

Riassumendo

La protezione solare è un aspetto molto importante della nostra salute, per questo scegliere la migliore crema protettiva richiede attenzione e la valutazione di diversi fattori.

È importante ricordare che la crema solare va applicata sempre, non solo durante l’estate, per evitare che i raggi UV possano danneggiare la nostra pelle in qualsiasi momento dell’anno.