Dove andare per un viaggio di coppia estivo? Se è quello che ti stai chiedendo, ecco tre luoghi imperdibili per gli innamorati, che offrono loro romantici tramonti da guardare insieme e spiagge incredibili praticamente deserte, dove poter ritrovare un po’ di tempo per sé e vivere momenti intimi e appassionati.

Procida

Meno conosciuta delle sue isole sorelle, Procida è decisamente la perla romantica del Golfo di Napoli, quella dal cuore tenero e dai grandi sogni d’amore. Qui una coppia può godersi lunghe passeggiate tra le stradine tipiche del porticciolo, o avventurarsi alla volta di Torre Murata, antico borgo a 90 metri sul livello del mare, raggiungibile attraverso una salita abbastanza intensa. Il panorama che regala, però, vale decisamente la pena, così come la vale la pena raggiungere Marina di Corricella con le sue casette coloratissime che caratterizzano Procida nell’immaginario comune.

Che aspetti, insomma? Prenota online i biglietti dei traghetti confrontando disponibilità e prezzi e assicura a te e alla tua dolce metà un weekend estivo romantico davvero indimenticabile e grazie ai numerosi ristoranti dove organizzare cene a lume di candela, Procida saprà rubarvi il cuore e farvi sentire ancora più uniti.

Creta

Caldi tramonti sulla spiaggia, paesaggi tipici della Grecia e la possibilità di immergersi in un libro di storia dell’arte: Creta è un vero gioiello del Mediterraneo, e una volta qui visitare il palazzo di Cnosso, leggendario labirinto del Minotauro, è una tappa obbligatoria e una gita suggestiva che ti lascerà fortissime emozioni nel cuore.

Creta significa finestre blu, casette bianche e sapori inconfondibili: il luogo perfetto in cui gustarsi degli aperitivi rinfrescanti o delle romantiche cene estive a base di pesce. E per rimanere davvero senza parole, allora tu e la tua dolce metà dovrete spingervi a sud ovest di Creta, e raggiungere la meravigliosa e minuscola isola di Elafonissi, caratterizzata dalla sua spiaggia di sabbia rosa e acque calde e turchesi. Insomma, c’è un motivo se viene chiamata “Caraibi del Mediterraneo”: tra narcisi marini e tartarughe che nuotano indisturbate, Elafonissi è una delle tappe più incredibili romantiche per la tua estate.

Zanzibar

E come non parlare di Zanzibar, la località della Tanzania in cui colori, profumi e scorci fanno da sfondo alle coppie per i loro viaggi all’insegna dell’amore e della passione.

Costellate da palme da cocco, banani e mangrovie, qui le spiagge sono il vero fiore all’occhiello: enormi distese di sabbia bianchissima vi aspettano, concedendovi la possibilità di sentirvi come se foste solo voi due, grazie alla poca affluenza turistica soprattutto in alcuni periodi dell’anno. Ma anche quando Zanzibar brulica di turisti non te ne accorgi, perché le spiagge sono così grandi e così tante che permettono ad ognuno di godere della giusta privacy.

Zanzibar è inoltre un ottimo punto di partenza per iniziare a conoscere il continente africano, la cui cultura è estremamente diversa dalla nostra e puoi notarlo in ogni cosa, dal cibo all’architettura, fino al modo di vivere: numerose sono le piccole botteghe dove fare la spesa e acquistare dei prodotti tipici locali in modo da conoscere la tradizione culinaria del continente africano, oppure potete optare per un pranzo nei locali tipici immersi nella cultura del posto.