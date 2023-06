L’arredamento di un’abitazione è l’occasione per far esprimere la propria personalità attraverso la scelta dei colori, dei materiali e degli arredi. Le soluzioni di interior design sono potenzialmente infinite, per valutare l’arredamento più adatto per la propria casa è meglio affidarsi ad un’azienda specializzata nel settore, come Bassetti Home Innovation che propone progetti chiavi in mano. Per chi preferisce arredare la casa in stile high tech ecco alcuni utili consigli.

Cosa significa stile high-tech

Lo stile High tech nasce negli anni ’70 da una corrente architettonica chiamata “high tech” che si ispirava all’arredo industriale. Si caratterizza per le forme lineari e regolari con l’obiettivo di conferire agli ambienti un’atmosfera ordinata e precisa. Non ha particolari vincoli in merito agli spazii o alla disposizione di mobili e dei complementi, ma predilige la funzionalità, mediante la scelta di soluzioni salvaspazio e l’utilizzo della tecnologia. Un aspetto, quest’ultimo, molto apprezzato dagli italiani che, secondo i dati, sono sempre più interessati alle case intelligenti. Nel 2022, infatti, il mercato delle smart home è cresciuto del 18% rispetto al 2021 e sono sempre più diffusi gli impianti di domotica nelle case.

Lo stile high tech si adatta inoltre a diverse tipologie di case, anche se viene utilizzato soprattutto nelle grandi città.

Casa in stile high tech: i materiali

I materiali che contraddistinguono uno stile high tech sono innovativi e tecnologici.

Tra i più utilizzati ricordiamo l’acciaio, perché è un materiale forte e deciso, proprio come lo stile high tech, e viene impiegato soprattutto in cucina, per gli elettrodomestici e il piano di lavoro conferendo un’immediata sensazione di pulizia.

Per i pavimenti e i rivestimenti si trae spunto dall’industria e quindi si prediligono il cemento e le resine che si possono personalizzare con lavorazioni particolari che le rendono più eleganti.

Per gli altri ambienti della casa, come il bagno, le camere e il salotto non possono mancare i materiali innovativi. Si può scegliere tra il corian, il silestone o l’eco firek per le imbottiture.

Per gli arredi sono molto utilizzati i mobili laccati lucidi, i metalli e i rivestimenti sintetici.

Casa in stile high tech: i colori

A differenza dei materiali, quando si parla di colori, lo stile high tech è molto più rigoroso. Si prediligono infatti i colori neutri e molto rilassanti che rappresentano una base facilmente adattabile ai cambiamenti e alle variazioni dell’interior design nel corso del tempo.

Tra le tonalità più utilizzate ci sono: i grigi, i bianchi, il beige e, per chi vuole dare un tocco più dark, il nero.

Gli impianti della casa in stile high tech

Arredare la casa in stile high tech significa dare spazio ad impianti all’avanguardia e a elettrodomestici smart. Se la casa è oggetto di una ristrutturazione, si possono acquistare elettrodomestici di ultima generazione con una detrazione Irpef del 50%. Il consiglio è di consultare la lista delle cose da poter acquistare con il bonus mobili ed elettrodomestici, per scegliere il mobile e l’apparecchio ideali per l’abitazione in stile high tech.

Per quanto riguarda gli impianti, sono da prediligere i sistemi a risparmio energetico come i pannelli solari, le pompe di calore o gli impianti fotovoltaici. Per l’impianto elettrico la soluzione ideale è quella di un sistema domotico che controlla da remoto tutti i dispositivi elettrici. Infine per completare una casa in stile high tech va realizzato un impianto audio-video eccellente.