Non a caso, sempre più concessionarie e realtà che si occupano di car renting la propongono ai propri clienti con offerte dedicate, personalizzabili e un parco macchine sempre aggiornato. Proviamo a capire meglio come funziona e quali sono i suoi vantaggi.

Guida essenziale ai vantaggi del noleggio auto a medio termine

Come suggerisce la stessa espressione, il noleggio medio termine è una formula intermedia tra il classico car renting, che dura in genere poche ore o una giornata al massimo, e il noleggio a lungo termine, che permette di prendere in affitto e avere in uso esclusivo una vettura per anni. I contratti di noleggio auto a medio termine possono avere una durata di solo un mese; dopo il primo mese possono essere interrotti in qualsiasi momento senza dover pagare una penale e, quasi sempre, hanno una durata massima di 12 o 24 mesi. È proprio in virtù della durata limitata che il noleggio auto a medio termine non prevede in genere il pagamento di un anticipo.

Questo non deve fare pensare che i costi del noleggio auto a medio termine senza anticipo siano necessariamente più elevati: la flessibilità della formula si traduce infatti nella possibilità di scegliere le offerte noleggio auto a medio termine che vengono incontro ad ogni esigenza, incluse quelle economico-finanziarie. La rata mensile da corrispondere alla concessionaria dipende da svariati fattori: tipologia e modello di automobile, anno di rilascio sul mercato e servizi inclusi.

RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria e soccorso stradale sono sempre compresi nella quota mensile per il noleggio auto a medio termine. Considerato che si tratta delle maggiori voci di spesa per la gestione di un’automobile, il vantaggio sicuro di questa formula risiede nella comodità di poterle controllare e gestire meglio, pagandole in un’unica soluzione.

La maggior parte delle realtà che si occupano di noleggio auto a medio termine, aggiornano continuamente il parco veicoli in modo tale da offrire ai propri clienti ampia possibilità di scelta tra modelli recenti, vetture a basso chilometraggio, auto superaccessoriate che ben si addicono anche a un uso di rappresentanza o veicoli aziendali o ottime anche per chi vuole provare da vicino l’esperienza della guida di vetture green, ibride o elettriche. Altre occasioni in cui conviene optare per la soluzione di noleggio auto a medio termine senza anticipo potrebbero essere: un temporaneo trasferimento in un’altra città, una lunga vacanza, una trasferta durante la quale sarà necessario spostarsi in auto, oppure nel caso si sia ordinato una nuova automobile ma si dovesse aspettare un po’ per il ritiro.

Questa tipologia di noleggio trova inoltre sempre più spazio sia tra le grandi che piccole imprese. Con il noleggio flessibile a medio termine, infatti, un’azienda può entrare in possesso in tempi rapidi di una vettura per gestire i nuovi ingressi, i progetti stagionali o il lancio di nuovi progetti su cui non si ha la certezza della durata. L’offerta di vetture va solitamente dalle city car sino ai veicoli commerciali, garantendo ampia scelta in base alla propria attività con, inoltre, il vantaggio di poter scegliere un pacchetto assicurativo con o senza penali. Con l’arrivo della stagione estiva, il noleggio a medio termine può rappresentare anche la formula più giusta per chi opera nel mondo dell’hospitality e del turismo.