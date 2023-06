Reggio Calabria – Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia di Stato della Volanti e della Polizia Stradale hanno tratto in arresto un 44enne di Polistena resosi responsabile di una rapina all’interno di una farmacia presente in città. Nello specifico, l’uomo si era impossessato di una somma di denaro sottraendola con forza dalle mani della farmacista.

Dalle informazioni assunte nell’immediato dalla vittima i poliziotti delle Volanti sono riusciti a risalire al presunto responsabile.

Il fatto che l’uomo risultasse risiedere in provincia ha spinto gli agenti dell’UPGSP a notiziare immediatamente il Centro Operativo Autostradale affinché venissero allertate le pattuglie della polizia stradale. Ciò ha consentito ad una pattuglia sella sezione di Reggio nord di rintracciare l’autore all’interno dell’area di servizio di Villa San Giovanni, in direzione nord, verosimilmente per rientrare nella propria abitazione.

L’uomo aveva compiuto la rapina utilizzando la propria autovettura, sicuro di non essere rintracciato poiché estraneo al contesto cittadino. La professionalità degli agenti delle Volanti ha permesso di assicurare alla giustizia il responsabile della rapina.

L’uomo, quindi, è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato ristretto presso la casa circondariale di Arghillà.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, all’esito dell’interrogatorio di garanzia, ha convalidato l’arresto eseguito dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato ed ha disposto la custodia cautelare in carcere.