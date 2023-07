Seppur meno performanti dei computer fissi e/o portatili, i tablet sono dei dispositivi elettronici che possono aiutarci in tanti compiti. Tutto ciò è possibile perché sono dei prodotti che possono essere considerati una via di mezzo tra smartphone e laptop. Sul mercato attualmente c’è una grande varietà dei dispositivi e scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze potrebbe rivelarsi non del tutto semplice. Per questo motivo abbiamo deciso di scrivere una piccola guida all’acquisto.

Le funzioni da valutare

I vari modelli di tablet esistenti attualmente si differenziano per le seguenti caratteristiche e funzioni:

sistema operativo utilizzato;

tipologia di display;

tipo di connettività;

spazio utile per l’archiviazione dei file;

capacità della batteria.

Se si è propensi ad acquistare modelli che utilizzano il sistema operativo Android, ci si ritrova a che fare con una piattaforma aperta e completamente personalizzabile. Se si opta per Window, invece, avrete tra le vostre mani un tablet perfetto per lavorare in quanto si integra molto bene con Microsoft Office. I dispositivi Apple sono un ottimo mix di tutti e due.

Molto importanti sono le dimensioni fisiche del display: i modelli con una diagonale da 7-8 pollici sono quelli più leggeri e portatili; quelli con diagonale maggiore possono essere utilizzati anche al posto di un notebook.

Da non sottovalutare è anche il tipo di connettività: in commercio ci sono dispositivi che utilizzano esclusivamente la connettività cellulare e altri che si collegano solamente con il Wi-Fi, oppure quelli che le sfruttano entrambi.

Se ci si deve lavorare, è sicuramente molto più opportuno comprare un tablet che mette a disposizione le due tipologie di connettività.

Quale modello scegliere

Per farvi un’idea più precisa sul modello da scegliere e sui prezzi attuali, vi invitiamo a visitare il sito di MediaWorld che, oltre a un’ampia vetrina di tablet, spesso mette a disposizione delle offerte particolarmente interessanti.

Al contempo, tenete a mente che esistono 3 fasce generali di prezzo:

sotto i 150 euro: fascia bassa;

tra 150 e i 500 euro: fascia media;

sopra i 500 euro: fascia alta.

Poi ancora l’autonomia della batteria che per essere considerata buona deve avere un amperaggio di almeno 5-6 ore.

Inutile prenderci in giro: al giorno d’oggi è interessante scegliere anche un modello che faccia buone foto e video. In questo senso è bene sapere che a livello generale queste cose sono di qualità inferiore rispetto alle fotocamere digitali compatte e agli smartphone di fascia alta.

Infine la qualità dell’altoparlante che però può anche passare in secondo piano perché si possono utilizzare le cuffie.

Insomma, nonostante i tantissimi modelli che ci sono in circolazione, tenendo a mente tutte queste informazioni sarete sicuramente in grado di individuare (e volendo acquistare) il tablet che più soddisfa i vostri desideri e soprattutto perfetto per l’uso che se ne deve fare.

Del resto, un tablet destinato al lavoro deve necessariamente avere caratteristiche diverse rispetto a chi lo usa solo per svago.