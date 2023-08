Ricadi – Grave incidente occorso a un bagnante sulla scogliera di Ricadi. Nel corso del pomeriggio del 3 agosto è stata effettuata un’operazione di soccorso di un bagnante di nazionalità italiana scivolato sulla scogliera di “Praia i Focu” in località Capo Vaticano del Comune di Ricadi (VV). Sul posto sono immediatamente intervenuti mezzi navali della Guardia Costiera di Vibo Valentia (motovedetta SAR CP 808 e battello G.C. 315), unitamente al personale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia, intervenuto via terra.

Giunti sul posto i soccorritori hanno proceduto immediatamente a stabilizzare il malcapitato che, a causa del forte moto ondoso e delle condizioni fisiche in cui versava non era possibile evacuare via mare. Le attività di soccorso sono state coordinate dapprima dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia e successivamente dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria che, proprio alla luce della complessa situazione medica e delle condizioni del bagnante, ha disposto l’intervento in zona dell’elicottero NEMO 11-09, appartenente al 2° Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Catania, dotato di personale aerosoccoritore pronto ad intervenire in tali casi di necessità. Il soggetto infortunato, recuperato con il mezzo aereo della Guardia Costiera e l’ausilio del personale dei Vigili del Fuoco, è stato successivamente affidato al personale del servizio 118 che ha curato il trasferimento presso l’ospedale di Reggio Calabria.