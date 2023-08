Reggio Calabria – Una delle ultime uscite del governatore Roberto Occhiuto su temi attinenti al calcio ha riguardato l’immediato stanziamento, da parte della Regione Calabria, di tre milioni di euro per il rifacimento dello Stadio “Ceravolo” di Catanzaro, ai quali se ne aggiungeranno altri 6, per come annunciato dal presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso, «tramite l’adozione di un’apposita delibera della Giunta regionale». Nemmeno un secondo dopo il triplice fischio finale dello spareggio Cosenza-Brescia, poi, il sindaco bruzio, Franz Caruso, ha subito raccolto la promessa del governatore su un aiuto sostanzioso, grazie ai fondi Fsc, «per procedere ad una ristrutturazione totale del “Marulla”». Insomma, a precisa richiesta è sostanzialmente seguita l’immediata risposta da parte del vertice della politica calabrese.

Mesi e mesi, invece, hanno dovuto attendere Reggio Calabria e i tifosi della Reggina affinché Roberto Occhiuto spendesse una sola parola sulla drammatica situazione sportiva che si sta vivendo in città. L’uscita del governatore, tuttavia, ha assunto più i crismi di un clamoroso autogol che di una giusta presa di posizione per acquietare il mare mosso dello Stretto.

Sostanzialmente, Occhiuto ha alzato le mani. «Il presidente della Regione – queste le sue parole – può avere tante responsabilità, ma non per quello che succede nel calcio, all’interno della giustizia sportiva e per ciò che succede nelle società di calcio. Certo sono felice se la Calabria ottiene importanti risultati sportivi». Ecco, se il tempismo conta qualcosa in circostanze così delicate, verrebbe da pensare che non tutta la Calabria vive di identiche priorità. È vero, Occhiuto racconta d’aver parlato del “caso Reggina” con il ministro Abodi e col presidente della Lega Calcio, Gravina, ma con che enfasi e con che trasporto, se il risultato è stato, alla fine, un laconico “mi dispiace, ma non posso farci niente”.

In questa triste e brutta storia le responsabilità sono evidentemente molteplici. Su tutte, così sostiene nella sentenza il Tar, quelle della società che avrebbe potuto e dovuto pagare prima i circa 700mila euro per formalizzare l’iscrizione della Reggina al prossimo campionato di serie B. Ma la politica, in tutta questa vicenda, non è certo immune da colpe e responsabilità. In queste settimane, infatti, di parole se ne sono spese tante. Eccome. Praticamente, almeno stando ai comunicati stampa e alle dichiarazioni pubbliche, tutto l’arco parlamentare del centrodestra reggino si è prodigato attraverso “fitte interlocuzioni” e “chiarimenti necessari” con i vari ministri o con i vertici del calcio italiano. Dalla senatrice Tilde Minasi al deputato Francesco Cannizzaro, ognuno ha avuto modo di “tranquillizzare la piazza” con comunicati stampa e incoraggiamenti ai tifosi amaranto che, nel frattempo, vedevano sprofondare nel baratro oltre cento di anni di storia calcistica. La politica, dunque, se è vero che conta, in questo caso non ha svolto appieno il proprio compito. Non che i parlamentari del centrosinistra escano indenni da questa vicenda, ma dalla loro possono almeno avere l’alibi di stare all’opposizione e di non avere, per questo, un legame politico diretto o privilegiato con i vari ministri.

La possibile scomparsa della Reggina dal professionismo non è solo un colpo allo sport regionale, ma è un affondo pesantissimo sul piano sociale ed economico dell’intera comunità metropolitana. Queste decisioni hanno una correlazione strettissima con il territorio che si sarebbe aspettato maggiore efficacia da parte di chi è demandato a rappresentarlo in seno al Parlamento.

Alla vigilia di un importante evento come la manifestazione promossa dai supporter e sostenuta dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, deputati e senatori reggini, se vorranno prendere la parola, dovrebbero dire cosa non ha funzionato. Dovrebbero spiegare alla città ed ai reggini sparsi per l’Italia e il mondo intero perché la loro azione sia stata così sterile e improduttiva. Perché la politica nazionale e regionale sia stata sostanzialmente allineata e immobile di fronte alle istanze della comunità reggina. E perché la Regione Calabria sia stata completamente assente da questa vicenda, salve sole le improvvide dichiarazioni del governatore Occhiuto che se ne è sostanzialmente lavato le mani.