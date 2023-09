Con la sua ricca storia, cultura e paesaggi mozzafiato, la Calabria ha tanto da offrire a coloro che sono pronti a investire nella regione.

In questo articolo, esploreremo alcune delle migliori attività che possono avere successo in Calabria nel 2023. Dalla ristorazione al turismo, passando per l’agricoltura e l’enogastronomia, ci sono molte opzioni da considerare.

Ristorazione

Aprire un ristorante o una trattoria può essere un’ottima scelta in Calabria. La regione è rinomata per la sua cucina deliziosa e autentica, che si basa su ingredienti freschi e di alta qualità. I piatti tradizionali calabresi, come la ‘nduja, la pasta alla Calabrese e il gelato al bergamotto, attirano sia i turisti che i residenti locali. Inoltre, la Calabria è anche famosa per i suoi vini pregiati, che possono accompagnare perfettamente una serata in un ristorante locale.

Turismo

La Calabria è una meta turistica sempre più popolare in Italia. Grazie alle sue spiagge incontaminate, ai parchi nazionali e ai borghi storici, attira visitatori tutto l’anno. Avviare un’attività nel settore del turismo, come un bed and breakfast o un tour operator, può essere un’opportunità redditizia. Inoltre, la regione sta investendo in infrastrutture turistiche, come nuovi alberghi e percorsi ciclabili, che renderanno il turismo ancora più attraente.

Agricoltura

La Calabria è ben nota per i suoi prodotti agricoli di alta qualità, come l’olio d’oliva, i pomodori, i peperoncini e gli agrumi. Avviare un’attività agricola o un’azienda di trasformazione alimentare può essere un’opzione interessante per coloro che amano la natura e vogliono valorizzare i prodotti locali. Inoltre, la tendenza verso il consumo di prodotti biologici e a chilometro zero offre un ulteriore incentivo per intraprendere questa strada.

Enogastronomia

La Calabria ha un ricco patrimonio di vini pregiati che possono essere una base solida per un’attività nel settore dell’enogastronomia. Aprire una cantina o un’enoteca può attirare sia i turisti che gli appassionati di vino locali. Inoltre, la Calabria ha una tradizione culinaria solida, che può essere valorizzata organizzando eventi enogastronomici o corsi di cucina.

Casa vacanze

Se stai pensando di avviare una casa vacanze in Calabria, hai scelto una delle regioni più affascinanti e belle d’Italia. Infatti, la Calabria è famosa per le sue splendide spiagge, il mare cristallino, i paesaggi mozzafiato e l’atmosfera autentica che offre ai visitatori.

Prima di tutto, è importante trovare la posizione ideale per la tua casa vacanze. La Calabria offre una vasta gamma di possibilità, dalle affascinanti città costiere come Tropea e Scilla, ai pittoreschi villaggi montani come Gerace e Stilo.

Successivamente, dovrai prendere in considerazione la struttura della casa vacanze: puoi scegliere tra l’acquisto di una proprietà esistente o la ristrutturazione di un edificio preesistente.

Una volta che hai risolto la questione della posizione e della struttura, devi occuparti dell’arredamento e delle forniture. L’obiettivo sarà quello di creare un’atmosfera accogliente e confortevole che rappresenti lo spirito della Calabria.

Quindi utilizza colori vivaci, materiali locali e dettagli che richiamino la cultura e la tradizione calabrese.

Artigianato

La Calabria è anche famosa per la sua tradizione artigiana, che produce oggetti di alta qualità come ceramiche, tessuti, gioielli e strumenti musicali. Avviare un’attività nel settore dell’artigianato può essere una scelta interessante, soprattutto se si desidera promuovere le tradizioni locali e sostenere l’economia locale.

Prima di costituire una ditta o aprire un’attività autonoma come professionista è bene informarsi sugli adempimenti, i costi e le scadenze che devi affrontare per gestirla al meglio dal punto di vista amministrativo e fiscale.

