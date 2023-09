Reggio Calabria – Reggio Attiva è un movimento politico di area centro destra, nato nel 2019 e molto vicino a Forza Italia. Nel 2020, in occasione delle ultime elezioni amministrative, abbiamo presentato una lista civica a sostegno del candidato Sindaco dott. Minicuci, riuscendo ad ottenere un seggio in consiglio comunale.

Tutto quello che sta accadendo a Reggio Calabria è la riprova che amministrare una città metropolitana, in partitolare come la nostra, non è un gioco da ragazzi, tutt’altro. Attenzione, con questo comunicato non è nostra intenzione denunciare disservizi e tantomeno accusare nessuno, proprio perché riteniamo che ognuno di Noi, chi più chi meno, abbia le proprie responsabilità. Reggio Attiva è nata come espressione dei ceti professionali, imprenditoriali e della cittadinanza attiva, cioè disposta ad un impegno politico.

Oggi, alla luce dei fatti, e della situazione notevolmente peggiorata, abbiamo deciso di intraprendere un nuovo percorso, sempre più coerente con le motivazioni della nostra stessa esistenza. Noi di Reggio Attiva crediamo che oggi più che mai, Reggio abbia bisogno di qualità, la Città ha bisogno delle Sue forze migliori. Per forze migliori si intende, nient’altro che gente comune con determinati valori, gente che lavora e che ha sempre lavorato e che abbia uno spiccato senso civico. Non servono scienziati ma solo semplici cittadine e cittadini che amano, come la amiamo Noi, la Nostra Città.

Con questo non stiamo dicendo che oggi manchi la qualità ma, vista la situazione, probabilmente ne serve di più. Oggi, nei Reggini, è sotto gli occhi di tutti, impera lo sconforto e quasi la rassegnazione, ci stiamo abituando a qualunque cosa, al brutto, al peggio. In questo momento ogni Cittadino ha l’obbligo di dare il proprio piccolo contributo, anche solo con un gesto o con una parola.

Per questi motivi, pur non conoscendo la data delle prossime elezioni, ci siamo già messi al lavoro cercando di recuperare alla politica quelle fasce di cittadinanza che se ne tenevano distanti per la difficoltà di essere rappresentate dagli schieramenti politici esistenti e per le barriere che tali schieramenti creano, ostacolando l’accesso a chi rifiutasse le solite logiche di appartenenza. Noi continuiamo a credere che l’impegno politico sia uno stimolo indispensabile per una amministrazione efficiente e non autoreferenziale.

Per questi motivi, Reggio Attiva cercherà di cambiare il modo di interpretare il suo impegno politico. Ormai le ideologie sono scomparse e quindi, specie a livello locale, non ci schiereremo più in base ad una predefinita appartenenza politica. Reggio Attiva appoggerà, prima di tutto, un programma, sul quale stiamo già lavorando anche Noi con qualche idea. Un programma che però non potrà più essere il solito ma irrealizzabile libro dei sogni. Il programma dovrà contenere pochi punti indispensabili, per ricreare rapidamente le condizioni minime di vivibilità che oggi a Reggio mancano e dovrà indicare, a medio e lungo termine, una idea ed un progetto di Città. Non basterà fare più l’elenco di ciò che non funziona, come è sempre stato fatto ma il programma, dovrà indicare le persone e soprattutto come, le stesse intenderanno risolvere il problema.

Seconda novità, valuteremo il candidato Sindaco a prescindere, come dicevamo, dallo schieramento. Per chiarire meglio,Reggio Attiva non sosterrà mai più un candidato che non riterrà all’altezza, solo perché facente parte di uno schieramento politico piuttosto che di un altro. E visto e considerato che, per le condizioni in cui versa oggi la Città, non sarà sufficiente un uomo solo al comando, il Padre Eterno è impegnato in cose ben più gravi, sosterremo il candidato Sindaco e la Sua squadra.

Noi riteniamo che, terza novità, il candidato Sindaco dovrà indicare la Sua squadra contestualmente al momento della candidatura, non dopo la Sua elezione. Sappiamo bene che questa cosa in particolare, sia molto difficile da attuare ma oggi Reggio, ha bisogno di novità anche se complesse. Sosterremo con tutta la nostra forza, un Sindaco coadiuvato e supportato da una squadra, non parliamo solo della giunta, che comunque dovrà seguire delle logiche politiche, bensì da quel gruppo di persone da Lui scelte, non più in base ai voti presi ma solo in base alle proprie capacità.

Altra novità, in Reggio Attiva tutte le decisioni verrano prese nel modo più collegiale possibile, non c’è e non ci sarà mai un uomo solo al comando. Per tutti i componenti di Reggio Attiva e per me in particolare, solo così si potrebbe riuscire a cambiare Reggio e di conseguenza, queste saranno le uniche condizioni per continuare il nostro impegno in politica. Reggio Attiva ha deciso di non voler parlare più del passato ma di provare a fare qualcosa per un presente ed un futuro migliore per Reggio e per i Reggini.

Giuseppe Sergi

Presidente di Reggio Attiva