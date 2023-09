Reggio Calabria – Reggio Calabria ancora al centro del circuito scientifico internazionale con la nuova edizione del Festival Cosmos. Dopo il successo delle precedenti edizioni, dal 4 al 7 ottobre 2023 la Città dello Stretto tornerà ad essere il palcoscenico delle migliori espressioni editoriali del panorama scientifico mondiale. “Scienza e Futuro” il tema di quest’anno, per una kermesse internazionale che anche in questa occasione premierà il miglior libro di divulgazione scientifica.

Istituito nel 2018 dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, Cosmos è cresciuto ogni anno in termini di interesse internazionale e di candidature da parte delle più importanti case editrici e, per il secondo anno, il Festival Cosmos arricchirà il Premio con eventi, conferenze, laboratori, esposizioni, incontri e spettacoli musicali ed artistici.

Tante le prestigiose presenze attese nella Città metropolitana per l’occasione, che daranno la possibilità di affrontare temi di attualità scientifica di grande rilevanza. Da Avi Loeb che arriverà dall’Università di Harvard per tenere una lectio magistralis, vincitore di Premio Cosmos degli studenti con il libro “Non siamo soli”, agli scrittori finalisti per Premio Cosmos conferito dal Comitato Scientifico. Dalle Università di Melbourne e di Oxford, Suzie Sheehy terrà la presentazione del suo libro “Dodici esperimenti che hanno cambiato il mondo”. Dal Sante Fe Institute negli Stati Uniti arriverà Melanie Mitchell, autrice de “L’intelligenza artificiale. Una guida per esseri umani pensanti”. Dall’University College di Londra è attesa Nadia Durrani per la presentazione di “Storia dei cambiamenti climatici”. Infine anche due scrittori italiani animeranno il ricco palcoscenico delle presentazioni scientifiche in programma: Francesca Romana Capone che affronterà i rapporti tra la scienza e le discipline umanistiche con “L’Universo letterario del probabile” e Luca Romano che presenterà “L’Avvocato dell’atomo” sui temi dell’energia e della transizione ecologica.

Gli scrittori incontreranno gli studenti della Città Metropolitana accompagnati dai componenti del Comitato Scientifico di Cosmos, con il Presidente, Gianfranco Bertone, che ancora una volta guiderà la giuria nella scelta del vincitore assoluto. Anche quest’anno Piazza Italia farà da sfondo alle esposizioni a cura dei tanti partner, Piazza Castello ospiterà lo spettacolo inaugurale e il 7 ottobre è prevista la cerimonia finale di premiazione con un’artista di fama internazionale che chiuderà il Festival. Palazzo Alvaro sarà invece teatro di laboratori scientifici e di alcune delle innumerevoli conferenze in programma, tra cui un talk con tutti gli scrittori presenti, moderato dal giornalista scientifico di Rai Radio3 Scienza, Marco Motta. Protagonisti anche il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana con un’intensa attività di stage rivolta agli studenti che arriveranno dall’Italia e dall’estero ed i Comuni di Siderno e di Palmi che ospiteranno due importanti conferenze.

“Siamo davvero soddisfatti del lavoro svolto per la nuova edizione del Festival – spiegano il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace ed il Consigliere delegato alla Cultura Filippo Quartuccio – Cosmos è ormai diventato nel tempo una lieta tradizione, uno di quegli appuntamenti annuali che i nostri ragazzi attendono con viva partecipazione. L’edizione di quest’anno è se possibile ancora più completa e strutturata, vantando non solo la partecipazione di tanti illustri ospiti provenienti dalle migliori università del mondo, ma anche una serie di attività artistiche volte alla partecipazione della comunità metropolitana, che puntano a rendere il mondo delle scienze più accessibile e popolare. Un enorme grazie dunque a tutti coloro che hanno lavorato per realizzare questo straordinario evento, al team della MetroCity, a tutti i partner istituzionali, al Comitato Scientifico ed al Comitato Organizzatore. Un lavoro di squadra che ancor prima dei nastri di partenza possiamo già considerare un successo”.

nella foto la serata finale dell’edizione dello scorso anno