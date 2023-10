Anche chi è controllato costantemente, può andare incontro a cadute o difficoltà a salire le scale, riportando infortuni importanti.

Per questo motivo sono sempre di più le persone che scelgono di installare nelle proprie abitazioni i montascale per scale dritte o i montascale a poltroncine, in base alle diverse esigenze.

In questo articolo andremo così ad analizzare le due soluzioni, così da permettere a chi ne ha bisogno di trovare quella più adatte alle proprie necessità. Inoltre, mai come negli ultimi anni, sono diventati sempre più funzionali e di design.

Quando scegliere i montascale rettilinei

Fra i più semplici da installare, i montascale rettilinei sono la soluzione più pratica per chi necessita di un supporto a muoversi fra i diversi piani, ma non presenta difficoltà motorie invalidanti in altri contesti.

Alcuni casi possono essere l’artrosi, i capogiri, i reumatismi o più semplicemente la perdita di forza muscolare a seguito di un’operazione, e quindi un’invalidità temporanea.

Si tratta di un supporto in cui la guida si sviluppa su una linea retta che, seguendo l’andamento della scala, scorre verso l’alto e permette a chi lo utilizza di mantenere un’indipendenza tra le mura domestiche.

Grazie alla sua struttura, fra l’altro, rappresenta una delle soluzioni più competitive sul mercato, in quanto è molto più economico rispetto alle opzioni più complesse o destinate a persone che necessitano di un aiuto più impegnativo.

Inoltre, il montascale rettilineo può essere installato sia all’interno che all’esterno della propria abitazione e grazie al suo design la scala rimarrà facilmente percorribile anche a piedi per il resto della famiglia.

Quando scegliere i montascale più complessi

In determinate situazioni è necessaria un’analisi più dettagliata: soprattutto quando si tratta di persone con invalidità permanenti o anziani con disabilità progressive. In questo caso un prodotto standard non riuscirebbe a garantire una perfetta funzionalità.

Un primo consiglio è quello, sicuramente, di farsi consigliare dal proprio medico o specialista che sarà in grado di indirizzarvi verso la scelta più adatta.

In questo caso i montascale a poltroncina saranno più indicati, soprattutto perché prevedono un’installazione personalizzata, che varia non soltanto in base alle esigenze delle persone, ma si adatta perfettamente anche agli spazi della casa.

Questo tipo di montascale, infatti, oltre a mantenere le preziose caratteristiche di design di quelli standard, generalmente può essere applicato sia all’interno che all’esterno del corrimano, in base alla conformazione della scala, e anche in strutture che presentano una o più curve lungo il tragitto.

Trattandosi di una soluzione destinata a durare nel tempo, infatti, l’applicazione sarà costruita su misura permettendo a chi lo necessità di ritrovare l’indipendenza domestica e, di conseguenza, la serenità.