Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) – I Carabinieri della Stazione di Roccaforte del Greco, nell’ambito dei numerosi servizi di controllo del territorio organizzati in area aspromontana con la preziosa collaborazione del personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno

rinvenuto un sacchetto di plastica, abilmente occultato all’interno di un muro “a secco” in

un terreno privo di recinzioni e incolto, con all’interno 12 cartucce cal. 12 a pallini e 2

caricatori per pistola.

Il materiale, in buono stato di conservazione, è stato sottoposto a sequestro. Tali attività fanno parte di un più ampio progetto di controllo del territorio portato avanti con determinazione dall’Arma dei Carabinieri mediante il costante coinvolgimento dei Reparti Specializzati e finalizzato ad assicurare ai cittadini sicurezza e legalità attraverso attività svolte anche nelle zone più remote del territorio.