Siderno (Reggio Calabria) – Ieri, il personale del Commissariato di Siderno ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Locri, nei confronti di un 34enne di Siderno, pregiudicato, ritenuto responsabile del delitto di maltrattamenti contro i familiari, messi in atto nei confronti della madre e della nonna portatrice di handicap.

La misura cautelare è stata disposta dall’Ufficio Gip-Gup del Tribunale di Locri a seguito della

richiesta formulata dal PM all’esito delle indagini svolte dagli Agenti del Commissariato.

Le minacce, anche di morte, ed i maltrattamenti, per come denunciato dalle vittime, sono andate

avanti per anni, fino all’ennesima aggressione subita dalla mamma che le ha cagionato la frattura del femore e della spalla.

Quest’ultimo atto di violenza ha indotto le due donne a denunciare alla Polizia di Stato le violenze subite. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Locri.