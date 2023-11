Con le prime giornate fredde arrivano anche i primi malanni. Il fisico, infatti, molto spesso risente delle condizioni climatiche mutevoli, diventando più soggetto a infezioni virali e influenze. Un valido aiuto naturale per prevenire i malanni di stagione è sicuramente la corretta l’alimentazione che, attraverso l’apporto adeguato di minerali e vitamine, protegge l’organismo indebolito e rinforza il sistema immunitario.

L’importanza dell’alimentazione nelle stagioni fredde

L’alimentazione svolge un ruolo cruciale nella salute del sistema immunitario poiché i nutrienti contenuti nei cibi sono i mattoni di base che l’organismo utilizza per costruire le difese contro i patogeni. In particolare, il consumo di cibi ricchi di vitamine e minerali, come la vitamina C, la vitamina D, lo zinco e il ferro, è fondamentale per prevenire i malanni invernali.

Più nello specifico la vitamina C, abbondante negli agrumi, è nota per le sue proprietà antiossidanti e per il supporto alla produzione di anticorpi. La vitamina D, ottenuta in parte dall’esposizione al sole e in parte da alimenti come il pesce, il latte e i funghi, è essenziale per il corretto funzionamento del sistema immunitario. Lo zinco, trovato in alimenti come carne rossa, noci e semi, è coinvolto nella maturazione e nell’attivazione delle cellule immunitarie. Il ferro, presente nella carne rossa e nelle verdure a foglia verde, è necessario per il trasporto dell’ossigeno nelle cellule immunitarie.

Cosa mangiare per rafforzare il sistema immunitario

Per promuovere il benessere invernale attraverso l’alimentazione, è possibile preparare piatti tipici della stagione che siano ricchi di nutrienti. Un esempio potrebbe essere una zuppa di lenticchie, una ricca fonte di ferro, combinata con spinaci per ottenere vitamina C e zinco. Un altro piatto invernale delizioso e nutriente potrebbe essere il curry di pollo con latte di cocco, arricchito con peperoni rossi ricchi di vitamina C. Inoltre, il consumo di broccoli al vapore come contorno può fornire una dose aggiuntiva di vitamina D.

L’idea in più? Per variare il proprio apporto di vitamine in inverno e non annoiarsi, una buona idea potrebbe essere quella di includere i gustosi frutti esotici nella dieta, alimenti ricchi di vitamina C e antiossidanti. Frutti come la papaya, la maracuja e il mango, infatti, contribuiscono a rafforzare il sistema immunitario e possono essere aggiunti a frullati, usati per preparare torte o consumati come piacevole spuntino.

Parole d’ordine variazione e qualità

È fondamentale sottolineare che una dieta varia ed equilibrata, ad ogni età, è essenziale per l’assorbimento di un’ampia gamma di nutrienti in grado di supportare il sistema immunitario. Allo stesso modo, anche la qualità dei cibi scelti è altrettanto significativa: preferire alimenti freschi, integrali e non processati aiuta a mantenere il fisico in salute e di conseguenza anche la sua resistenza immunitaria. Il consiglio da tenere sempre a mente, quindi, è che scegliendo i prodotti di stagione e usando un po’ di creatività si può affrontare la stagione fredda con un sistema immunitario forte e resiliente, pronto a difendersi da malattie e infezioni.