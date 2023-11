Roma – «Ancora una volta, il nostro segretario Matteo Salvini è stato oggetto di minacce di morte, questa volta a Milano, dove è stata trovata una scritta sul muro di un edificio con la frase “Matteo Salvini deve morire” e la firma di una baby gang. Desidero esprimere la mia solidarietà e vicinanza al nostro segretario Salvini, a nome mio e di tutta la Lega Calabria che rappresento: Matteo, siamo tutti al tuo fianco». Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Lega Calabria.

Saccomanno continua citando il messaggio di Matteo Salvini: “Sabato manifesteremo a Milano per difendere i valori dell’Occidente e censurare qualsiasi forma di violenza e antisemitismo. Chi pensa di spaventarci, come qualche baby-gang che mi ha minacciato di morte imbrattando un palazzo nella mia città, si sbaglia di grosso. Mi dispiace per i proprietari dell’immobile: spero che gli idioti vengano identificati e puniti facendo ripulire le scritte”.