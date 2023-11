Reggio Calabria – Tra le novità dei servizi aggiuntivi del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, in questi giorni è stata lanciata l’applicazione ufficiale del MArRC, uno strumento di orientamento funzionale e intuitivo, utile per organizzare la visita e consultare contenuti divulgativi chiari ed efficaci.

Ogni visitatore sarà accompagnato in un viaggio straordinario fatto utilizzando il proprio smartphone, che, grazie alla nuova applicazione per iOS e Android, si trasforma in una porta d’accesso alle meraviglie del museo, utilizzando le più avanzate tecnologie di fruizione e interazione.

L’app realizzata da Coopculture, concessionario dei servizi aggiuntivi del MArRC, permetterà di acquistare i biglietti d’ingresso e mostrarli agli accessi, acquisire tutte le informazioni necessarie (orari, costi, contatti per le prenotazioni, servizi, accessibilità), scegliere i percorsi di visita, ottenere informazioni introduttive sui bronzi, accedere agli approfondimenti sulle collezioni, conoscere la storia del museo e acquistare e ascoltare le audioguide, ideate e realizzate per una pluralità di visitatori.

«Un servizio diventato ormai essenziale per i musei italiani – commenta il direttore del museo Filippo Demma. In un’ottica di una accessibilità culturale integrata, è compito dei musei fornire ai visitatori informazioni chiare ed essenziali utilizzando un linguaggio semplice e immediato, di supporto alla visita in base ad esigenze e necessità diversificate».

Le audioguide sono disponibili in diverse lingue e nella versione per ciechi e ipovedenti. A breve verrà integrata la versione per bambini. Attraverso 27 ascolti e 2 approfondimenti l’audioguida accompagna il visitatore alla scoperta della collezione archeologica del museo.

Per informazioni sui costi e disponibilità è possibile contattare il call center Coopculture 06 39967600, o inviando una email all’indirizzo info@coopculture.it.

Il MArRC è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario continuato dalle ore 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:30. Fino ai 18 anni l’ingresso è sempre gratuito; per i giovani dai 18 ai 25 anni il biglietto costa solo 2 euro, maggiorato di 1 euro a favore del patrimonio culturale danneggiato dall’alluvione in Emilia Romagna (art. 14, DL 61/2023 prorogato fino al 15 dicembre).