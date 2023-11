Reggio Calabria – Sei nuovi alberi sono stati messi a dimora lungo il viale della Libertà, tra via Manfroce ed il vico I di via Lia a San Brunello. «E’ stato un bel modo per celebrare la “Giornata nazionale dell’albero”», ha commentato il consigliere delegato al decoro urbano, Massimiliano Merenda, ringraziando «i dipendenti del servizio comunale per l’“Agricoltura ed il verde pubblico”, i lavoratori della società “in house” Castore e l’azienda che ha fornito le piante».

«Nello specifico – ha continuato Merenda – si tratta di “Cercis Siliquastrum”, una specie arborea ornamentale, dai colori particolarmente vivaci e molto affascinante nel periodo di fioritura. Si può ammirare nei giardini pubblici e per le strade proprio per la sua grande capacità di resistere all’inquinamento».

«In questa circostanza – ha concluso il consigliere comunale – vorrei anche sottolineare l’attenzione mostrata dal sindaco Giuseppe Falcomatà e dal vicesindaco, delegato all’Ambiente, Paolo Brunetti, rispetto ad un settore importante per la comunità e per i cittadini che possono vivere spazi decisamente più armonici».

E proprio in occasione della “Giornata nazionale dell’albero”, stamane il vicesindaco Paolo Brunetti ha preso parte all’evento organizzato dall’istituto comprensivo “Radice-Alighieri” di Catona, presso il cortile della scuola secondaria di primo grado, sottolineando «la bontà dell’iniziativa ed il grande impegno mostrato dagli alunni e dalle alunne sui temi legati al rispetto dell’ambiente e dell’ecologia». Un pensiero lo ha quindi rivolto alla memoria del capitano Natale De Grazia, cui la scuola ha dedicato una targa commemorativa.