Reggio Calabria – Cresce la mole di attività gestite ed organizzate dalla società Hermes Servizi Metropolitani del Comune di Reggio Calabria. Già a partire dallo scorso mese di ottobre infatti, Hermes stata incaricata, dal Comune di Taormina, di svolgere una serie di servizi di supporto alle attività dello stesso Ente finalizzati alla gestione delle entrate comunali.

Nello specifico, il contratto sottoscritto dalla Società reggina, prevede l’erogazione dei servizi di supporto al contenzioso, le attività di front-office e la gestione istanze telematiche, le attività di bonifica delle banche dati, l’elaborazione dei modelli di avviso, e la riorganizzazione dei processi di emissione, che costituiscono il nucleo dell’affidamento alla società, con fasi progettuali che si svolgono sia in presenza che in remoto.

Dopo la fase di analisi, è stato predisposto, con il Comune, un piano degli obiettivi che mira ad incrementare, nei prossimi mesi, la riscossione e ad avviare un percorso finalizzato all’efficientamento dei processi.

Il progetto per il Comune di Taormina terminerà il 31 dicembre 2023. Ma l’esperienza attivata dalla società in house del Comune, guidata dall’Amministratore delegato Giuseppe Mazzotta, costituisce un segnale di piena operatività e di buona pratica amministrativa che può rappresentare un esempio positivo nel campo degli Enti Locali.

“Un’attività – ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà – che è il simbolo della rinnovata vitalità della nostra Società in house, che in passato ha vissuto momenti di profonda crisi, e che oggi, soprattutto grazie al prezioso lavoro dei propri dipendenti, riesce a dar seguito alla sua naturale vocazione e propensione ad andare oltre i confini comunali, offrendo servizi che si rivolgono all’intero territorio metropolitano e non solo”.