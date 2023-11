Una delle questioni che interessano la maggior parte delle piccole e medie imprese italiane è come dare visibilità web ad un’attività locale. Qualcosa che parte necessariamente dal posizionamento su Google e che implica l’utilizzo degli strumenti di una branca particolare del marketing: la cosiddetta Local SEO.

In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più sulla Local SEO, a cominciare da cos’è esattamente, per poi soffermarci su quali sono i vantaggi e perché avvalersene.

Local SEO: cos’è esattamente?

Il web è diventato fondamentale per la crescita delle aziende locali, le quali se ne servono nell’intento di raggiungere e al contempo attrarre nuovi clienti. Il tutto in un contesto che vede quasi il 50% delle ricerche realizzate su Google a livello locale.

Ed è proprio questa la ragione fondamentale per cui si rivela necessario avvalersi degli strumenti della Local SEO, la quale permette di posizionarsi al meglio all’interno delle ricerche conseguite dagli utenti sui motori di ricerca, in primo luogo per quanto riguarda Google.

Ma cos’è la Local SEO, nello specifico? Il termine si riferisce al processo che interessa l’ottimizzazione di un sito web di un’impresa per quanto concerne i risultati di una ricerca locale effettuata sul motore di ricerca, in primis Google.

Quali sono i fattori che influiscono nel posizionamento su Big G? Ce ne sono tre: pertinenza, evidenza e distanza. Vengono mostrati su diversi punti di Maps a quelle persone che intendono sapere quali sono i luoghi più di interesse per un dato intento rispetto a una certa posizione.

Per spiegarci meglio, vi proponiamo un esempio. Mettiamo che si inserisca una query di ricerca locale, ad esempio “pasticceria firenze ponte vecchio”.

L’intento della Local SEO è fare in modo che il posizionamento di quella specifica pasticceria risulti ben visibile agli utenti, nello specifico tra i primi risultati che vengono di volta in volta mostrati ai potenziali clienti.

Lo fa secondo l’utilizzo di diversi strumenti digitali e strategie, mirati a seconda delle caratteristiche della singola realtà di business.

La SEO è un ramo del marketing che non si può improvvisare e che risulta cruciale per il business. Necessita di una specializzazione elevata e della consulenza di professionisti che abbiano conseguito un percorso di studi ad hoc, qualificati e preparati.

Se non se ne hanno le competenze, è meglio non provare a fare da sé: può essere inutile e persino controproducente.

Local SEO: i vantaggi per le aziende

Ora che abbiamo visto per la Local SEO cos’è esattamente, analizziamo quali sono i vantaggi che presenta per le aziende. Risulta determinante per tutte quelle attività, sia pubbliche che private, che si trovano a operare in una zona geografica specifica.

Questo tipo di tecniche sono utili in special modo per realtà come studi medici, ristoranti, hotel, attività di stampo artigianale, meccanici, studi dentistici, studi legali, veterinari, ecc. ecc.

Parliamo, quindi, soprattutto dei professionisti che operano a contatto con il pubblico. Ecco i principali benefici della Local SEO:

Aumento del traffico verso la sede fisica del negozio.

Questo tipo di ricerche sono molto mirate. Ciò implica il fatto che al clic possa spesso seguire la fase di contatto.

Maggiore visibilità dell’azienda e miglioramento in termini di immagine.

Infine, l’attività ha modo di farsi conoscere a persone a cui diversamente non arriverebbe con altri strumenti come, ad esempio, il passaparola o il volantinaggio: basti pensare a quanti si trovano in visita di passaggio o per un breve periodo.