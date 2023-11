“L’arte di essere Tom Waits” analizza criticamente l’intera opera dell’artista californiano e illustra le ragioni della sua grandezza, registrando e ordinando quanto da lui prodotto in veste di musicista, attore e ospite televisivo. Edito da Vololibero Edizioni, “L’arte di essere Tom Waits” è in libreria, online e in ebook dal 30 novembre.

Il libro segue quattro percorsi: i Paesaggi geografici che hanno fatto da sfondo alla sua carriera; i Suoni (i dischi, le tecniche di registrazione, la scelta degli strumenti e l’uso della voce); le Parole delle canzoni (temi, linguaggio e poetica); le Luci della ribalta (attività drammaturgica e cinematografica, tournée, video e carriera televisiva).

Lo struggimento e la dissonanza della musica di Waits lo hanno reso popolare durante gli anni Ottanta e Novanta anche tra i punk e i goth di vent’anni più giovani della sua fan base originale.

A tutt’oggi, Waits rimane nel radar della cultura alternativa, modello e mentore per artisti quali Nick Cave, Beck e Pearl Jam. Il suo è un repertorio musicale alto, emozionante e schizofrenico, un tutt’uno con le narrazioni dei personaggi che, di volta in volta, ha trasportato sui palchi dei teatri, sui set cinematografici e dei video, nonché negli studi televisivi. E niente suona come Tom Waits.

Tiberio Snaidero

ha insegnato Cultura italiana nelle scuole e nelle università in Italia, Germania e Stati Uniti e ha recensito dischi e libri per le riviste online “Il Blog della Musica”, “Mescalina” e “Auralcrave”.

Oltre all’ampia attività di pubblicista di articoli scientifici e divulgativi, dal 2018 ha firmato, tra gli altri, tre libri inerenti alla musica: “La filosofia dei Led Zeppelin” (Mimesis, 2018), “Led Zeppelin’s Will to Power” (Mimesis International, 2020) e, assieme a Damiano Cantone, “Codice Bowie” (Meltemi, 2020).

Vive ad Udine

FORMATO: 140×210

PAGINE: 532

PREZZO: € 30,00

ISBN 978-88-32085-47-1