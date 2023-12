Reggio Calabria – MediaWorld, insegna leader nella distribuzione di prodotti di elettronica, ha inaugurato oggi a Reggio Calabria, in Corso Giuseppe Garibaldi 375, il primo MediaWorld Smart della Calabria, il concept retail di prossimità che rientra nella strategia di sviluppo ed espansione in chiave omnicanale dell’insegna; una strategia che risponde alle nuove esigenze dei consumatori e che consolida la presenza di MediaWorld, portando a 4 i punti vendita presenti in regione.

A presenziare alla visita in anteprima e alla cerimonia di taglio del nastro, a sottolineare l’importanza dell’occasione non solo per MediaWorld ma anche per la città, è intervenuto, assieme ai Regional Sales Manager Davide Stanchi e Katia Stellacci, il Sindaco Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Con l’apertura del negozio Smart, MediaWorld valorizza al massimo la propria proposta omnicanale e arriva per la prima volta nel cuore della città, offrendo un luogo che favorisce un contatto diretto e quotidiano con i clienti e che si qualifica come presidio di innovazione, in grado di offrire servizi di consulenza tecnologica, set-up dei prodotti e assistenza qualificata. Il negozio, inoltre, integrato al canale di e-commerce, consente di offrire ai reggini molteplici opportunità ed esperienze di acquisto, tra le quali, ad esempio, la possibilità di finalizzare l’ordine attraverso i servizi di pick-up e pick&pay. I visitatori del negozio Smart troveranno in esposizione un assortimento altamente selezionato di numerose categorie di prodotto e avranno a disposizione due postazioni di “Scaffale Infinito” che consentirà di trovare, selezionare e acquistare anche tutti i prodotti non esposti, direttamente in store. In aggiunta, contestualmente all’apertura del nuovo negozio di Reggio Calabria, MediaWorld lancia una novità assoluta nel settore dell’elettronica di consumo: il servizio di pick-up anche in 30 minuti (Sono esclusi dal servizio i prodotti voluminosi ovvero grandi elettrodomestici, condizionatori e TV sopra i 43”), le prevendite games e i lanci di nuovi prodotti a disponibilità limitata).

Ordinando su www.mediaworld.it e tramite app MediaWorld, i clienti potranno acquistare online e ritirare gratuitamente in negozio già 30 minuti dopo la conferma dell’ordine, evitando code e potendo così ottimizzare tempi e tragitti, soprattutto in un periodo intenso come quello dello shopping natalizio. Infine, presso il MediaWorld Smart, la relazione con il cliente e la consulenza personalizzata sono centrali, per questo motivo all’interno del negozio è presente uno Smartbar, grazie al quale i clienti potranno acquistare prodotti preconfigurati, personalizzarli e avere accesso ai servizi di riparazione smartphone, così come ricevere un aiuto professionale per gestire al meglio tutti i dispositivi. Il MediaWorld Smart di Reggio Calabria va ad impiegare 9 persone provenienti dal territorio, di cui 5 nuovi ingressi, già pronti a dare consulenza e supporto ai concittadini.

“Il format Smart porta i servizi e l’assortimento tecnologico MediaWorld sotto casa dei cittadini di Reggio Calabria” Afferma Guido Monferrini, Amministratore Delegato MediaWorld “Grazie alla nostra offerta omnicanale, infatti, tutti i prodotti presenti nel nostro eCommerce sono disponibili a pochi passi da casa. Inoltre, grazie al servizio di pick-up in 30 minuti, sarà possibile acquistare online e ritirare direttamente nel negozio in centro: una comodità assoluta soprattutto nel periodo di acquisti natalizi e corse all’ultimo regalo”

In occasione del giorno dell’inaugurazione sarà possibile acquistare con la speciale promozione “NO IVA” per i titolari della card gratuita MediaWorld Club, mentre dall’8 sarà attiva la promo nazionale sottocosto fino al 16 dicembre.