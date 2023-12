Reggio Calabria – Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Reggio Calabria in servizio di controllo del territorio ha arrestato, in flagranza di reato di tentato furto aggravato in abitazione, 2 cittadini georgiani, di 34 e 20 anni.

A seguito di una segnalazione alla Sala Operativa della Questura, le Volanti hanno avuto l’opportunità di intervenire immediatamente in una palazzina di via Roma dove erano stati descritti 2 soggetti che stavano armeggiando davanti la porta blindata di un appartamento.

I due, entrambi con precedenti specifici per furto in abitazione, sono stati fermati e perquisiti sul posto. Addosso ai fermati è stato rinvenuto e sequestrato il seguente materiale: un astuccio in plastica con 3 anime di calco in alluminio per decodificare il solco di apertura delle serrature, di cui 2 punzonati dai chiavistelli interni delle cosiddette serrature europee e 2 chiavi, di cui una modello europeo per porte blindate di ultima generazione.

Uno dei soggetti, inoltre, aveva il proprio telefono cellulare connesso ad un video tutorial che spiegava le modalità di apertura delle serrature europee.

Gli arrestati, associati su ordine dell’autorità giudiziaria competente presso la locale Casa Circondariale, sono stati anche denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.