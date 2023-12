Catanzaro – “Un sincero augurio di buon lavoro all’on. Francesco Cannizzaro, neo coordinatore regionale di Forza Italia. Non dubito che saprà mettere a valore l’importante esperienza, politica e istituzionale, maturata nelle Istituzioni regionali e in Parlamento, per contribuire, assieme alle altre forze politiche, a potenziare lo slancio verso il cambiamento della Calabria e ad assicurarle realistiche prospettive di sviluppo sostenibile”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso.