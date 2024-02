Reggio Calabria – Proseguono i lavori per il completamento dello stadio “Pietro Reitano” di Catona. Sopralluogo sull’impianto sportivo del sindaco Giuseppe Falcomatà, del consigliere delegato allo Sport del Comune e della Città Metropolitana Giovanni Latella e del presidente del consiglio comunale Enzo Marra.

I lavori sono realizzati grazie al finanziamento predisposto dal Comune di Reggio Calabria, nell’ambito della programmazione del Pon Metro 2014-2020 React Eu. Il progetto prevede la riqualificazione dell’attuale campo di calcio e del campo polivalente e dei servizi attigui, il rifacimento degli impianti di illuminazione e i sistemi di raccolta delle acque reflue e meteoriche, la sistemazione dell’arredo urbano, della segnaletica e la riorganizzazione dei parcheggi, la rivegetazione delle aree con la creazione di spazi verdi attrezzati, il riposizionamento delle recinzioni e degli accessi e delle uscite di emergenza, la riqualificazione del campo in erba sintetica e della tribuna, la ripavimentazione del campo polivalente e degli accessi alla struttura, la ristrutturazione esterna e interna degli spogliatoi e della tribuna comprensivi dell’impianto termico, elettrico e idrico sanitario.

«Dal glorioso manto erboso del campo Reitano di Catona stiamo vedendo le attività propedeutiche alla posa in opera del tappetino in erba sintetica di ultima generazione – ha commentato il sindaco Falcomatà – seguiamo con particolare attenzione i lavori in corso perché questa zona della città riconquista un impianto sportivo che le era stato sottratto per molto tempo. Qui a Catona ci sono diverse realtà sportive che, negli anni, sono state costrette a emigrare in altre zone della città per potersi allenare, ma anche per poter disputare le partite di campionato. Questo campo, omologato per i campionati dilettantistici, consentirà alle tante associazioni, alle tante squadre sportive di Catona e della zona nord della città, di poter tornare a casa e programmare con maggiore tranquillità le attività sportive e per far crescere giovani che potranno sognare di solcare campi professionistici della serie A e internazionali».

Come precisato dal consigliere Latella:«Sono tante le strutture sportive che l’Amministrazione sta portando avanti in questi mesi con l’obiettivo di una riqualificazione complessiva del parco impianti sportivi: dalla piscina comunale, al Palloncino, al campo di Pellaro a quello di Archi. Qui a Catona i lavori procedono in maniera spedita. Mi auguro che da qui a qualche mese questa struttura possa tornare nella disponibilità delle società sportive in un territorio dove c’è necessità di queste opere e dove vorremmo dare una struttura accogliente per i nostri ragazzi e per chi fa attività sportiva».

Infine, il presidente Marra ha spiegato: «Siamo qui nella struttura intitolata a Pietro Reitano, un campo di calcio che ha visto negli anni passati la Catonese solcare il terreno di gioco del campionato d’Eccellenza. È un campo che ha avuto momenti di abbandono, ma adesso i lavori stanno proseguendo grazie ai fondi React-Eu e presto verrà consegnato alla cittadinanza reggina».