Il box doccia, oltre alla sua funzionalità, che incide direttamente sul comfort d’uso, è un elemento che influisce notevolmente sul design complessivo del bagno. Con una vasta gamma di opzioni disponibili, una scelta oculata può soddisfare le preferenze individuali e le disponibilità finanziarie.

In questo articolo, esamineremo come selezionare tra i diversi modelli di box doccia disponibili in commercio, quello più adatto alle tue esigenze e a quelle della tua famiglia, prendendo in considerazione le varie tipologie e caratteristiche distintive.

Box doccia: tutte le tipologie di apertura

I box doccia, oltre alle differenze in termini di forma e materiale, presentano diversi tipi di apertura che vanno considerati attentamente durante la scelta, poiché soddisfano esigenze specifiche. Esaminiamo le diverse opzioni di porte disponibili per i box doccia.

Box doccia con porte a battente

Un’opzione comune è rappresentata dalla cabina doccia con porte a battente, caratterizzata dal fatto che la porta, una volta chiusa, rimane bloccata grazie a una guarnizione magnetica, garantendo così un’ottima tenuta contro l’acqua.

Box doccia con porta pieghevole

Un’altra scelta è rappresentata dalla cabina doccia con apertura a libro, in cui la porta si chiude piegandosi verso uno dei lati. Questo tipo di apertura è particolarmente adatto per spazi ridotti, poiché elimina l’ingombro dell’anta. Molte cabine doccia con questa configurazione includono anche un pulsante di sgancio rapido per la sicurezza e una pulizia più agevole dei vetri.

Box doccia senza porta con parete fissa

Una soluzione alternativa è rappresentata dai box doccia senza porta, caratterizzati dalla presenza di una parete fissa in vetro sostenuta da un braccetto. Queste cabine, spesso chiamate “walk-in”, sono ideali per anziani e bambini. Sono pratiche e facili da pulire, ma richiedono spazio di ingresso sufficiente.

Box doccia con porta scorrevole

Infine, vi è la possibilità di optare per una cabina doccia con porta scorrevole, che consente di ottimizzare lo spazio del bagno, ideale soprattutto per ambienti di dimensioni ridotte. Alcuni modelli includono un sistema di chiusura Slow Motion che rallenta e accompagna la porta fino alla chiusura, garantendo un’operazione più delicata.

Box doccia moderni multifunzionali

I box doccia moderni possono assumere un aspetto innovativo grazie a una serie di caratteristiche tecniche, mantenendo sempre al centro il comfort dell’utente.

Le colonne idromassaggio sono sempre più diffuse nei box doccia di ultima generazione, offrendo un massaggio con getti d’acqua calda a diverse temperature. I modelli più avanzati possono persino regalare un’esperienza di doccia emozionale, combinando aromaterapia, cromoterapia e idromassaggio, trasformando così il bagno in una vera e propria spa a un costo accessibile.

Un’altra innovazione dei box doccia moderni sono i punti luce integrati direttamente nel soffitto. Questa illuminazione non solo aggiunge valore estetico, ma anche un senso di spaziosità e bellezza in ogni angolo. È particolarmente utile nei bagni poco illuminati, offrendo una soluzione pratica ed esteticamente gradevole.

Tuttavia, forse la caratteristica più interessante dei box doccia moderni è l’integrazione di un sistema multimediale completo. Le casse audio integrate nelle docce sono sempre più comuni, accompagnate da pratici pannelli di controllo digitali dotati di antenne Wi-Fi per la connessione a Internet o antenne radio, consentendo agli utenti di godere della loro musica preferita mentre si godono una rilassante doccia.

Pannelli box doccia: quale materiale scegliere?

Quando si tratta di scegliere i pannelli per il proprio box doccia, possiamo scegliere tra l’acrilico, il cristallo temperato, il PVC e il plexiglass, ognuno con le proprie caratteristiche distintive. L’acrilico, con uno spessore tipicamente intorno ai 3 mm, offre un’opzione economica e resistente, con disegni generalmente stampati che conferiscono un aspetto opaco o semitrasparente. È una scelta tradizionale adatta a chi cerca una soluzione conveniente e funzionale.

D’altra parte, il cristallo temperato si presenta con uno spessore variabile dai 3 ai 6 mm e offre una vasta gamma di finiture, tra cui trasparente, serigrafato, satinato o stampato. Sebbene sia più costoso dell’acrilico, il cristallo temperato è noto per la sua resistenza, sicurezza e impatto estetico. In caso di rottura, si frantuma in piccoli frammenti non taglienti, garantendo maggiore sicurezza per gli utenti.

I pannelli in PVC e plexiglass, derivati dalla plastica, sono trasparenti e flessibili, adattandosi facilmente a diversi ambienti. Tuttavia, è importante considerare che possono essere meno resistenti rispetto all’acrilico e al cristallo temperato, motivo per cui sono anche più economici.