Grazie ai nuovi ritrovati digitali, enti del terzo settore e organizzazioni di ogni dimensione possono beneficiare di una fase di gestione più efficiente, che permette di acquisire un valore aggiunto sia nel modo di lavorare sia nel modo di interagire con l’utenza.

Al variare dei casi, la digitalizzazione può essere integrata con modalità differenti, anche se la strategia che si è rivelata più efficace è quella basata sull’implementazione di appositi gestionali per le associazioni.

Software per associazioni: l’ambiente digitale innovativo

I software gestionali per le organizzazioni e gli enti del terzo settore sono degli strumenti digitali di ultima generazione sviluppati per supportare ogni attività e condurla verso frontiere operative più efficienti.

Forti di soluzioni capaci di assicurare flessibilità, interoperabilità e una gestione a 360 gradi dei processi, tali software permettono di introdurre nuovi modelli operativi, capaci di migliorare il modo di affrontare le procedure tradizionali, attraverso un’ottimizzazione dei flussi di lavoro.

Tra le proposte più interessanti è possibile annoverare quelle di Team System, tech company italiana di riferimento nel settore ICT, specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali per favorire l’automazione e la competitività delle imprese.

Ogni gestionale per associazioni proposto da Team System permette infatti di amministrare e monitorare i processi attraverso la creazione di framework digitalizzato. In questo modo, è possibile accedere anche a quelle innovative soluzioni in cloud ad oggi indispensabili per elaborare informazioni e anagrafiche e avere un monitoraggio completo delle relazioni con gli utenti.

Naturalmente, i gestionali per associazioni si rivolgono a qualunque realtà con soluzioni completamente dedicate: quando si parla, per esempio, di software per enti del terzo settore, ci si riferisce in particolare a degli strumenti sviluppati in modo specifico per associazioni, cooperative, enti e fondazioni che offrono un ambiente operativo basato su cloud, in grado di garantire modalità di archiviazione e condivisione digitali, anche da remoto, con un processo completamente sicuro.

Attraverso questi gestionali, gli enti del terzo settore possono fruire di una migliore coordinazione di soci e volontari, così come di ogni aspetto relativo ai flussi di lavoro, ma, tra i tanti vantaggi, c’è anche quello di potersi avvalere di una gestione più efficiente della contabilità, comprese tutte quelle operazioni relative a pagamenti digitali, fatture elettroniche, registri IVA, bilanci, rendiconti, cespiti e incasso quote dei soci.

Naturalmente, esistono anche gestionali per associazioni di categoria, strumenti indispensabili per una gestione dinamica della contabilità e di tutte quelle operazioni relative al rinnovo o al tesseramento di nuovi soci.

Con un software di questo tipo realtà come CNA, confederazioni e sindacati possono ridurre significativamente i costi del back office, migliorando l’esperienza generale e di riflesso la competitività dell’organizzazione.

Ma un gestionale è anche una soluzione perfetta per favorire il processo di digitalizzazione di società sportive dilettantistiche, le quali possono beneficiare dello snellimento di ogni procedura, nonché di coordinazione più efficiente di diverse attività; tra queste, l’incasso delle quote, l’erogazione di compensi e rimborsi spesa per gli istruttori, nonché la gestione di certificati e visite mediche e l’amministrazione di bilanci, rendiconti e fatture.

Digitalizzazione e innovazione: l’importanza di scegliere gli strumenti giusti

La digitalizzazione nelle associazioni è un processo innovativo che ha dimostrato di poter contribuire a indirizzare ogni realtà verso il doveroso percorso di modernizzazione. Per implementare questo processo, è necessario però optare per gestionali ben progettati, che possano integrarsi in qualunque realtà, indipendentemente dal settore o dall’estensione.

Allo stesso tempo, però, è fondamentale che i software possano offrire interfacce intuitive, capaci di incoraggiare anche i collaboratori più restii ad abbandonare i vecchi processi in favore di procedure digitalizzate.

Difatti, nel processo di transizione digitale, la predisposizione degli addetti ai lavori è importante tanto quando gli strumenti adoperati. Per questo, se da una parte è necessario lavorare sulla mentalità delle persone, è altrettanto importante optare per gestionali che possano affiancare all’innovazione, processi intuitivi, privi di errori, ma soprattutto di facile esecuzione.