Reggio Calabria – Gli agenti della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio nella zona del centro cittadino hanno fermato un soggetto che a piedi, alla vista della Volante, aveva tentato di dileguarsi.

L’uomo, 25enne reggino pregiudicato, è stato sottoposto a perquisizione personale e, in un borsello che portava a tracolla, è stata rinvenuta la somma in contanti di circa 700 euro e un involucro di carta stagnola con all’interno 0.80 grammi di sostanza stupefacente che, da un esame svolto dal Gabinetto di Polizia Scientifica per la Calabria di Reggio Calabria, è risultata essere del tipo cocaina.

Il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha poi continuato l’attività di polizia svolgendo una perquisizione presso l’abitazione del fermato, rinvenendo un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Inoltre, su una mensola nella camera da letto, è stato individuato e sequestrato, un ordigno artigianale.

Tale manufatto è stato controllato dall’artificiere del XII Reparto Mobile della Polizia di Stato che, dopo averlo reso innocuo, ha constatato che era ad alto potenziale offensivo, composto da polvere per un peso complessivo di circa 215 grammi.

In relazione ai gravi indizi emersi nel corso dell’attività svolta dal personale delle Volanti, l’uomo è stato arrestato per detenzione di esplosivo e denunciato per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’autorità Giudiziaria competente ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere.