Villa San Giovanni (Reggio Calabria) – Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha effettuato un arresto a Villa San Giovanni. In collaborazione con il personale del Commissariato di Villa San Giovanni, gli agenti delle Volanti, nell’ambito di un’intensificazione di servizi per la repressione ed il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato, in flagranza di cessione di eroina, un 54enne pregiudicato della provincia reggina.

Gli agenti della Polizia di Stato, nell’area degli imbarcaderi della Caronte & Tourist hanno notato due soggetti pregiudicati, uno di 54 anni ed uno di 59, che sono sbarcati a Villa San Giovanni.

Insospettito dal loro comportamento, il personale della Polizia, li ha seguiti e fermati mentre l’uomo di 54 anni aveva appena ricevuto una dose di eroina, di circa 2,30 grammi, dal coetaneo, poi arrestato.

L’autorità Giudiziaria, informata di quanto accaduto, ha convalidato l’arresto.