Dona ora a Newz.it

Reggio Calabria. In edicola un quotidiano costa più di 1 euro. E’ il prezzo della libertà di stampa. Newz.it è gratis: sul tuo desktop, sul tuo cellulare o sul tuo tablet. Essere gratis per i lettori, però, non significa che non abbia alcun costo. Newz.it è online dal 2009. Da sette anni facciamo del nostro meglio, con pochissime risorse economiche, per mantenere in vita una voce fuori dal coro. I canali pubblicitari ci permettono solo in minima parte di far fronte alle spese di mantenimento. Newz è un’associazione culturale senza scopo di lucro ed è per questo che confidiamo nella benevolenza dei nostri lettori più affezionati.

Non vi chiediamo di donare somme a 2 zeri, nemmeno a 2 cifre. Ci basta che ci doniate l’equivalente di un caffè tutte le volte che vogliate sostenerci. Sarà come se pagaste 1 euro ogni tanto, ma nessuno ve lo impone. Sarà una vostra scelta, con la consapevolezza di contribuire ogni tanto a mantenere in vita una voce autorevole e libera. Per la vostra donazione potete usare Paypal, il metodo più sicuro e più diffuso su internet, senza costi aggiuntivi.