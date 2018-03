Anas, chiusa SS 18 in provincia di Vibo Valentia a causa del maltempo

Vibo Valentia. Anas comunica che a causa delle forti piogge in corso, la strada statale 18 “Tirrenia inferiore” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in provincia di Vibo Valentia, tra le uscite per Candidoni e San Calogero (dal km 461,900 al km 463,700) per allagamento del piano viabile. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Inoltre, sulla strada statale 182 “delle Serre Calabre” il transito è consentito a senso unico alternato in località Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia, a causa di materiale franato sul piano viabile per le forti piogge. Il personale Anas è intervenuto per le operazioni di pulizia al fine di ripristinare la normale circolazione.