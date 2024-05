Reggio Calabria – L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria promuove la prima edizione del concorso “Balconi in fiore” 2024. L’obiettivo è quello di rendere i balconi della città sempre più colorati e curati, così da poter dare anche un segnale positivo di accoglienza per i numerosi turisti che giungeranno sullo Stretto da qui ai prossimi mesi estivi. Il fiore è il simbolo del valore, della nobiltà d’animo, ma anche della rinascita. Il fiore è l’emblema di qualcosa che nasce, cresce e si evolve, nella misura in cui ci sia l’impegno a prendersene cura. È questo l’obiettivo primario dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria: far sì che, ogni cittadino, attraverso il suo balcone fiorito, dia un segnale di cura, attenzione e bellezza verso la città. Il concorso sarà anche un’occasione per rimarcare l’importanza della cura del verde, ma anche della sostenibilità ambientale, argomento ancora oggi spesso sottovalutato.

Il concorso è aperto a tutti i cittadini di Reggio Calabria, a coloro che vi sono domiciliati o che abbiano un’abitazione affittata sul territorio reggino. La partecipazione sarà libera e gratuita.

Come partecipare

Ciascun utente dovrà collegarsi al sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria, all’indirizzo www.reggiocal.it, cliccare sul banner “Concorso Balconi in fiore” e scaricare il relativo talloncino che dovrà essere stampato. Successivamente occorrerà inviare all’indirizzo e-mail iopartecipo@reggiocal.it da una a tre fotografie (in formato .jpeg e di dimensioni non superiori a 5 MB) dalle quali sia visibile anche il talloncino precedentemente scaricato, la cui stampa dovrà essere posta in un qualsiasi punto visibile del balcone in fiore. Nel testo della e-mail bisognerà inserire nome, cognome dell’utente e la sola via ove è ubicato il balcone ritratto in foto. Tali operazioni dovranno avvenire entro il 12/05/2024.

La candidatura non sarà presa in considerazione se in nessuna delle tre foto risulterà visibile la stampa raffigurante il talloncino precedentemente scaricato. Le foto non dovranno essere ritoccate o, in qualunque modo, rielaborate tramite strumenti quali PC, smartphone etc.

Il voto tramite IoPartecipo

La scelta del balcone fiorito vincitore avverrà tramite votazione attraverso il portale “IoPartecipo”, raggiungibile al link https://iopartecipo.reggiocal.it/. A partire dal 15/05/2024, infatti, ciascun cittadino potrà esprimere la propria preferenza semplicemente cliccando sull’immagine del balcone che riterrà essere più bello. Si potrà votare sino al termine ultimo del 31/05/2024. Vincerà il concorso il “balcone in fiore” che otterrà il maggior numero di voti.

A tutti i partecipanti sarà inviato all’indirizzo e-mail fornito in sede d’iscrizione un attestato di partecipazione per l’impegno profuso nel rendere più bella e colorata la città.

Al primo classificato sarà assegnato un premio da parte dell’Amministrazione comunale, che sarà successivamente comunicato tramite i canali istituzionali dell’Ente e la cui consegna avverrà nelle settimane successive al termine del concorso.

Per prendere visione integrale del regolamento è possibile collegarsi al link https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/4864.