Intimidazione Pignatone. Piscioneri (Cisl): “Occorre fronte compatto”

La Cisl provinciale esprime ferma e decisa condanna per l’ennesimo gesto intimidatorio perpetrato nei confronti della magistratura reggina, proficuamente impegnata nella lotta alla criminalità organizzata. La minacciosa missiva indirizzata al Procuratore Capo, Dott. Giuseppe Pignatone, dimostra, ancora una volta, la notevole recrudescenza del fenomeno malavitoso in riva allo Stretto, che cerca così di condizionare i comportamenti virtuosi dei valorosi magistrati reggini.

La Cisl esprime piena e convinta solidarietà al dott. Pignatone, quotidianamente impegnato, insieme con l’intera magistratura reggina e le forze dell’ordine, nell’affermazione della legalità e dello Stato di diritto in riva allo Stretto. L’escalation degli atti intimidatori perpetrati nei confronti dei servitori dello Stato ci preoccupa particolarmente.

Pertanto chiediamo allo Stato ed a quanti hanno a cuore le sorti dei nostri territori di porre in essere ulteriori sforzi, ciascuno per la parte di propria competenza, per arginare questa ondata intimidatoria. E’ necessario fare quadrato attorno alle Istituzioni. Occorre promuovere un fronte unito, compatto e coeso, per tenere alto il vessillo della legalità, soltanto così potremo alimentare la speranza di riscatto dei nostri territori.

Il Segretario generale

Cosimo Piscioneri