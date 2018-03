Roma. Non si rassegna alla fine della relazione con l’ex e dopo averla convinta a incontrarlo abusa di lei

Roma. I Carabinieri della Stazione di Artena con la collaborazione dei Carabinieri della Stazione di Colleferro hanno arrestato un 33enne, pregiudicato, con l’accusa di maltrattamenti, lesioni personali, e violenza sessuale. Non rassegnato per la fine della relazione l’uomo da circa due perseguitava la sua ex compagna assumendo nei suoi confronti comportamenti aggressivi e minacciosi, culminati durante l’ultimo episodio in violenza sessuale. I fatti risalgono alla scorsa notte: il 33enne, riuscito ad incontrare la donna, l’ha prima minacciata e, dopo averla colpita con calci e pugni, l’ha condotta, a bordo della propria autovettura, in un luogo isolato dove ha abusato sessualmente di lei. La vittima, approfittando di un momento di distrazione dell’aggressore è riuscita a scappare e a dare l’allarme al 112. I Carabinieri a seguito delle immediate ricerche hanno rintracciato l’uomo presso la sua abitazione e, arrestato, lo hanno condotto presso il carcere di Velletri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La donna, trasportata presso l’ospedale di Colleferro, si trova tutt’ora ricoverata per le cure mediche.