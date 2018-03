Basket. Inarrestabile Liomatic Viola: battuta anche la Mens Sana Campobasso

Polistena (Reggio Calabria). Non c’è due senza tre. Una Liomatic Viola forte di due vittorie consecutive si presenta sul campo neutro di Polistena e mette al sicuro la terza vittoria consecutiva contro una Mens Sana Campobasso dura a morire. Nell’impegno di Coppa Italia i molisani avevano già dato filo da torcere alla Liomatic e sin dal primo quarto si confermano come gruppo affiatato in grado di mettere in seria difficoltà la difesa reggina. Nessuna delle due squadre domina sull’altra e il primo quarto scorre equilibrato in un continuo botta e risposta tra le due formazioni. Nei minuti iniziali di gioco Zampogna sembra essere il più reattivo tra i nero arancio e chiude la prima frazione con un’alta percentuale di tiri realizzati. Allo scadere del primo quarto, il punteggio sorride agli ospiti che guidano senza dominare sul 21 a 19. Campobasso tenta l’avanzata e prova a mantenere il risicato vantaggio sulla Viola fino a quando una tripla di Cavalieri ristabilisce l’equilibrio. Lo stesso Cavalieri, ormai pedina fondamentale per coach Fantozzi, con un tiro libero segnato e l’ennesima tripla prova a dare una scossa al gioco, ma i 4 punti segnati consecutivamente da Agostinetto e Stijepovic rimettono in carreggiata la Mens Sana. Allo scadere del secondo quarto, dopo un tiro da tre mancato da Grasso, De Gregori soffia il suo terzo pallone a rimbalzo e regala il vantaggio ai nero arancio. A metà partita il risultato è di 34 a 33 per i padroni di casa. Al rientro dagli spogliatoi non cambia molto e le squadre si colpiscono vicendevolmente senza che nessuno dei due quintetti riesca ad affondare gli avversari. Al 23° minuto i due punti di Grasso e la tripla decisiva di Padova lanciano i reggini verso un vantaggio più cospicuo. Da questo momento in poi la Liomatic impone il proprio gioco, recupera palloni importanti e segna punti concedendo pochissimo in fase difensiva. Dalfini, Ruggeri e Cavalieri sono i tre uomini che realizzano i canestri dell’avanzata nero arancio e il terzo quarto si chiude con il punteggio di 51 a 39 in favore della Liomatic. L’ultima frazione comincia nel segno di Ruggeri che, al suo quinto tentativo da tre, mette la sua prima tripla della partita. Quando il tabellone luminoso recita il punteggio di 59 a 45, i nero arancio iniziano a compiere errori grossolani in difesa. Nel giro di pochi minuti i molisani, approfittando degli spazi lasciati tra le maglie reggine, provano a rientrare in partita portandosi a -5 punti dagli avversari. Le speranze di rimonta degli ospiti si spengono quando la Viola si sveglia dal torpore e mette a referto ben 10 punti che significano terza vittoria in tre partite dall’inizio del campionato. Il punteggio finale è di 68 a 54. La Viola vince e, con qualche sbavatura, convince. I nero arancio si prendono una bella rivincita contro la stessa Mens Sana che li aveva eliminati dalla Coppa Italia. Con questa revanche casalinga, la Viola dà un grosso segnale a tutte le dirette concorrenti per un posto ai playoff.

Riccardo Morabito

Liomatic Viola Reggio Calabria

All. Alessandro Fantozzi

Cavalieri 20 , Zampogna 10 , Grasso 3, Ruggeri 9, De Gregori 6, De Marco , Padova 3, Dalfini 17, Lorenzetti , Mobilia

La Molisana Mens Sana Campobasso

All. Giacomo Leonetti

Agostini 5, Agostinetto 11, Stijepovic 10, Murtas8 , Saccardo 6, Labella 5, Panichella , Benassi , Basili 5, Grimaldi 4