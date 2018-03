Ampliamento Piazza De Nava. Il M5S ha promosso una raccolta firme, presente anche la Dieni

Reggio Calabria. Il Movimento 5 stelle crede si debba, in ogni occasione, ascoltare la voce dei cittadini ed è proprio per questo si è ritenuto indispensabile, per una decisione strategica come quella relativa a Piazza De Nava, far esprimere la cittadinanza reggina, quale parte interessata. Per tale ragione il Movimento 5 stelle ha allestito un “banchetto” a Piazza San Giorgio al Corso sabato 21 settembre, per tutta la giornata e nella mattinata di Domenica 22 settembre a Piazza De Nava, al fine sia di sensibilizzare i reggini sul progetto, sia finalizzato alla raccolta delle firme della petizione, di tutti coloro i quali hanno ritenuto doveroso venga effettuata una consultazione popolare, in merito al progetto che si vuole attuare. Il progetto aggiudicatario, dell’architetto Di Battista, prevede che in un’area sottoposta a vincolo archeologico, vengano compiuti lavori invasivi e che Piazza De Nava venga modificata totalmente. Al banchetto è stata presente la deputata Federica Dieni, che insieme agli attivisti reggini del movimento 5 stelle, ha avuto occasione di spiegare nel dettaglio il progetto.