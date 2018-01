Nominato il Console Generale Onorario della Repubblica delle Filippine per la Calabria e la Provincia di Messina

Reggio Calabria. Lo scorso 5.01.2017, presso l’Ambasciata delle Filippine in Roma, alla presenza dell’Ambasciatore filippino Domingo P. Nolasco, del Console Generale Adrian Bernie C. Candolada e degli altri membri del corpo diplomatico della Repubblica delle Filippine, si è svolta la cerimonia ufficiale di conferimento dell’incarico di Console Generale Onorario della Repubblica delle Filippine in Reggio Calabria, all’avv. Francesco Mortelliti, in conformità a quanto disposto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con exequatur dello scorso 11.12.2017.

L’avv. Francesco Mortelliti, residente a Reggio Calabria, ha avuto formazione internazionale ed esercita la professione forense sia a livello locale, sia nel campo dei rapporti tra imprese, enti e soggetti provenienti da paesi stranieri. Il nuovo Console Generale Onorario, che avrà giurisdizione su tutta la Calabria e sulla Provincia di Messina, si è dimostrato orgoglioso per il prestigioso e delicato incarico ricevuto, in ossequio al quale, relazionandosi con le Autorità Italiane e Filippine, avrà cura di promuovere una migliore integrazione della già consistente comunità filippina nel nostro territorio, nonché di favorire gli scambi culturali, turistici, economici e commerciali tra il territorio di competenza e la Repubblica delle Filippine.

La Repubblica delle Filippine, infatti, è un paese in forte sviluppo economico e turistico e dalle grandi potenzialità anche in virtù dell’appartenenza ad un’area di libero scambio che comprende anche popolose nazioni quali, tra le altre, Singapore, Malesia ed Indonesia.

Fondamentale attività del Console Generale Onorario sarà, inoltre, quella di fornire alla laboriosa comunità filippina residente nel territorio di propria competenza numerosi ed importanti servizi consolari e diplomatici, che verranno resi presso il nuovo Ufficio Consolare che avrà sede in Reggio Calabria e che sarà operativo a partire dalla metà del mese di Febbraio 2018.