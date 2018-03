Caulonia. Carnevale 2018, due giorni tra divertimento e tradizione

Caulonia (Reggio Calabria). Come vuole la tradizione, il Carnevale è una festa dedicata ai bambini e ai grandi, sinonimo di divertimento, allegria, colore e musica. Gli appuntamenti Cauloniesi coniugano il recupero di questa bella tradizione che fa parte della storia del nostro paese con momenti di aggregazione e partecipazione. Un programma ricco di eventi ed iniziative, promosso dall’amministrazione comunale, in sinergia con le associazioni cittadine.

Si parte domani domenica 11 febbraio in Piazza Bottari alle ore 15, con il raduno di maschere e le animazioni per i bambini, accompagnate dai dolci tipici della tradizione carnascialesca. Domani sera alle 19:30 spazio alla farsa carnevalesca in due atti “Carnalavari ‘ndebitatu”, scritta da Cosimina Leuzzi e messa in scena dall’Associazione teatrale “Amici Felici” in programma all’Auditorium “Casa della Pace Angelo Frammartino”. Gran finale martedì grasso, alle ore 21, con il tradizionale ballo in maschera nella suggestiva cornice di Piazza Seggio a Caulonia Centro.