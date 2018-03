Natile di Careri. Pietro Sergi (Liberi e Uguali) aprirà la campagna elettorale con Nico Stumpo

Natile di Careri (Reggio Calabria). Pietro Sergi, candidato al collegio uninominale per il Senato di “Liberi e Uguali”, sabato prossimo aprirà ufficialmente la sua campagna elettorale. Per farlo partirà da casa sua, fissando in agenda un doppio appuntamento a Natile. Alle ore 16.00, insieme fra gli altri all’onorevole Nico Stumpo, sarà a Natile Superiore, presso la piazza Chiesa Vecchia, per deporre una corona d’alloro in ricordo dei caduti natilesi dell’alluvione del 1951 e per presentare i candidati alle prossime elezioni politiche del 4 marzo che saranno in lizza per “Liberi e Uguali”.

Alle 16.45, poi, presso il Centro sociale di Natile Nuovo, si terrà un incontro con la cittadinanza alla presenza di Nico Stumpo, Pietro Sergi (candidato di LeU al collegio uninominale del Senato), Laura Sbambellone (candidata di Leu al collegio plurinominale del Senato); Rita Commisso (candidata di LeU al collegio plurinominale per la Camera); Domenico Mantegna (candidato di LeU al collegio uninominale per la Camera) e il sindaco di Careri, Giuseppe Giugno.