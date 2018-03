Impianti e piste aperte a Gambarie, la località turistica si prepara a un altro weekend di sport e divertimento

Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria). Impianti e piste da sci aperti in vista di un nuovo weekend di sport e divertimento a Gambarie d’Aspromonte. Nonostante l’aumento delle temperature degli ultimi giorni è ancora tanta la neve che ingombra le piste da sci della rinomata località turistica aspromontana. Nella giornata di sabato saranno ancora aperte ben tre piste (la pista azzurra del sole e le due piste rosse sud e nord).

Per domenica probabile la chiusura della pista sud, per scarso innevamento, ma ancora aperte e pienamente fruibili la pista del sole e la pista nord. Aggiornamenti più puntuali ed in tempo reale saranno disponibili sul sito web del Comune di Santo Stefano che comunica ogni giorno lo stato degli impianti e delle piste da sci Novità importanti per la fruibilità degli sciatori, in vigore già da questa settimana e per le prossime. In caso di scarso innevamento della pista nord, con l’apertura della sola pista azzurra del sole, la seggiovia “Monte Scirocco – Ripetitore” sarà accessibile senza sci ai piedi negli ultimi 30 minuti di apertura degli impianti.

Una misura molto richiesta dagli sciatori che potranno utilizzare a fine giornata gli impianti seggiovia come pedoni per il rientro a piazza Mangeruca, evitando la risalita sci in spalla della montagnola tra la stazione intermedia della pista azzurra e la stazione di Monte Scirocco.

Si continua dunque a sciare a Gambarie d’Aspromonte. Dopo un febbraio davvero ricco di precipitazioni nevose, anche l’inizio del mese di marzo, nonostante le temperature meno rigide, continua a regalare soddisfazione ai tanti sportivi che scelgono la montagna reggina per le loro vacanze in bianco.