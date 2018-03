Agguato a coppietta appartata a Gallico: morta la donna, ferito l’uomo

Reggio Calabria. Si erano appartati in auto nei pressi della fiumara Gallico, per consumare dei momenti in intimità. Entrambi sposati, ma non tra loro, quanto intorno a mezzanotte all’improvviso una persona si è avvicinata all’automobile ed ha esploso dei colpi d’arma da fuoco. La donna è morta, raggiunta da un colpo alla testa. L’uomo è rimasto ferito alla spalla. Sull’accaduto indaga la Squadra Mobile diretta dal primo dirigente Francesco Rattà.

