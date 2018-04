Tripodi (Fi): “Giunta Pd miope di fronte al comparto agroalimentare, al Vinitaly 2018 solo selfie e passerelle”.

Roma. “La Calabria è presente al Vinitaly2018 con 600 etichette e 60 cantine; c’è un tessuto produttivo che vince, genera ricchezza ed eleva tra mille difficoltà la nostra Regione a protagonista e non più spettatrice nel panorama vitivinicolo nazionale. La Giunta Pd è invece miope di fronte a questa realtà e nell’ennesimo rimpasto omette ancora, dopo quattro, anni l’Assessorato all’ Agricoltura”. Ad evidenziarlo in una nota stampa è la deputata di Forza Italia Maria Tripodi, che poi evidenzia:

“I calabresi ormai hanno compreso il bluff del governo regionale della sinistra che è solo selfie e passerelle. Lo dichiara in una nota Maria Tripodi deputata di Forza Italia, che continua, nel corso del mio tour sul territorio andrò personalmente a confrontarmi con le aziende e le categorie del settore agroalimentare per recepire esigenze e problematiche”.