XIX Settimana dell’Astronomia. Al Liceo Classico “Campanella” conferenza del docente Unical Riccardo Barberi

Reggio Calabria. Martedì 17 aprile 2018, alle ore 11.00, nell’Aula Magna del Liceo Classico “T. Campanella”, il prof. Riccardo Barberi, docente di Fisica presso L’Università della Calabria, terrà una conferenza sul tema: “L’Universo in luce scomposta”.

L’evento si inserisce nell’ambito delle manifestazioni per la XIX edizione della Settimana Nazionale dell’Astronomia “Gli studenti fanno vedere le Stelle”, promossa e organizzata dal 16 al 21 Aprile 2018 dalla Società Astronomica Italiana (SAIt), in collaborazione con la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale d’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) – Ufficio 1 – nell’ambito del protocollo d’intesa MIUR – SAIt.

La Settimana Nazionale dell’Astronomia è divenuta un appuntamento atteso e importante per le scuole, invitate a diffondere tra i giovani la conoscenza del cielo e della ricerca astronomica, per motivarli e orientarli alla scoperta delle opportunità formative e professionali offerte dallo studio delle discipline scientifiche.

Il tema proposto per questa XIX edizione è “La spettroscopia: l’eredità scientifica di Padre Angelo Secchi” e con esso si vuole stimolare gli studenti a documentarsi e a riflettere sul ruolo della spettroscopia in astrofisica come tecnica per lo studio dei fenomeni fisici che governano il funzionamento delle stelle.