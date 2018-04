Doppio appuntamento nel weekend con il Teatro della Girandola

Reggio Calabria. Fine settimana intenso al Teatro della Girandola. Infatti, lo spazio off di via D. Muratori, promuove un doppio appuntamento il primo dedicato ai più grandi e il secondo ai più piccoli. Il primo appuntamento inserito nel cartellone della rassegna “Il vento che muove” andrà in scena nei giorni 20 e 21 aprile alle ore 21,00. Lo spettacolo di teatro e danza contemporanea “Jeu, tu e tai” con Davide Romeo e Denise Tortora. Lo spettacolo.

L’idea di raccontare attraverso un frame di espressioni corporee l’esperienza di un viaggio che attraversa radici, suoni, modi di dire, impressioni per arrivare ad una nuova entità capace di avere un bagaglio per andare. Le ricerche di Davide Romeo e di Denise tortora si incontrano fuori dalla loro terra per creare qualcosa che possa ricordare, ringraziare e far sospirare. Due danzatori, due corpi calabresi che danzano un ricordo, forse una nostalgia, con una nuova consapevolezza costruita fuori da questo. Lo spettacolo ruota attorno ad un cappello personificazione di un “tai” che accomuna i due danzatori e significante di un passato e di un futuro in relazione ad una terra incerta.

Il week end si concluderà domenica 22 aprile alle ore 16,30 con un gradito ritorno, infatti Mario Barnaba metterà in scena a grande richiesta lo spettacolo “In valigia…”. Lo spettacolo Salve a tutti! Solo un momento ancora e lo spettacolo più bello del mondo avrà inizio. Il nostro amico nascosto dietro il sipario è quasi pronto ….Vi starete chiedendo chi è? Il famosissimo giocoliere Barnaba! Non lo conoscete? Ok ve lo presento… Barnaba è un giocoliere, anzi il giocoliere più bravo del mondo è abile nel Destreggiarsi con i più insoliti attrezzi. Lo vedrete esibirsi con: polli di gomma, uova, spazzoloni per l’igiene dei sanitari, sturalavabos e altre curiose cianfrusaglie, senza comunque tralasciare le classiche, palline, palloni e clavette. Ah dimenticavo, sembra che sappia giocolare anche con il fuoco, insomma è decisamente un tipo che osa! “in valigia…………”, questo il nome dello spettacolo è il gioco-giocoso di Barnaba con il suo pubblico che in un susseguirsi di situazioni comiche e gag clawnesche regala 45 minuti di puro divertimento. Poco ancora da dire perché c’è solo da guardare e sorridere .E allora … buon divertimento e che lo spettacolo abbia inizio.