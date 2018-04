Processo Reale 6: tutti assolti anche l’ex sindaco di San Luca

Locri (Reggio Calabria). Il Tribunale di Locri, Fulvio Accurso presidente, Gabriella Logozzo e Michele Foresta a latere) ieri pomeriggio ha pronunciato la sentenza con cui ha assolto, perché il fatto non sussiste, tutti gli imputati del processo scaturito dall’operazione Reale 6. Assolti dunque l’ex sindaco di San Luca, Sebastiano Giorgi, Francesco Strangio, Giuseppe Pelle e Sebastiano Pelle, accusati di scambio elettorale politico-mafioso con l’ex consigliere regionale Santi Zappalà. Al centro delle indagini vi erano i presunti accordi illeciti che sarebbero intercorsi tra Pelle di San Luca e l’ex consigliere regionale Santi Zappalà, per ottenere il sostegno elettorale in occasione delle consultazioni regionali del 2010.