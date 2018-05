Nei venerdì del Kiwanis presentato il libro “Tutto è morbido come un cuscino” di Maurizio Caruso

Reggio Calabria. Nell’ambito della rassegna “I venerdì del Kiwanis Club Apsias”, si è tenuta presso la libreria Laruffa Dimensione Cultura la presentazione del libro di Maurizio Caruso “Tutto è morbido come un cuscino” (Maurizio Vetri Editore).

L’evento è stato promosso dal Kiwanis Club Apsias – Reggio Calabria, presieduto dall’Avv. Saverio Gerardis, in collaborazione con l’Associazione Culturale Fahrenheit 451, presieduta dal Dr. Gianni Vittorio. Nel corso della serata l’autore si è soffermato sulla genesi dei racconti presenti nella raccolta e su alcune tematiche ad essi connesse in riferimento ai social network, in particolare sul fenomeno “haters”, ossia gli odiatori virtuali, contro i personaggi famosi.

Inoltre ha trattato il tema dell’olocausto, visto attraverso un episodio vissuto in prima persona durante una sua visita nel campo di concentramento di Auschwitz. Gli interventi sono stati inframmezzati dalla voce recitante della Prof.ssa Sonia Caruso, che ha curato il reading leggendo estratti dalla raccolta quali “Il vecchio di Kosice”, “La diritta”, “La storia della carne”, “La storia del catechismo” e “Le fiamme spente dentro la zucca”.