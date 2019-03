Reggio Calabria. «Il lavoro per il potenziamento delle ferrovie calabresi procede di bene in meglio e presto raggiungeremo altri importanti risultati». È quanto afferma la portavoce del M5S alla Camera Federica Dieni.

«Il Movimento 5 Stelle – continua la deputata – si sta impegnando alacremente per migliorare lo stato dei servizi su rotaia in tutta la regione e, in particolare, sta profondendo ogni energia affinché diventi operativo anche l’Intercity notte tra Reggio Calabria e Milano».

«Ricordo a quei politici che amano imbastire polemiche inutili – aggiunge la parlamentare 5 stelle – che io stessa ho formulato al ministero dei Trasporti la richiesta di attivazione dell’Intercity notte, la cui operatività migliorerebbe sensibilmente i collegamenti tra la fascia jonica calabrese e il resto del Paese. L’iniziativa arriva in seguito a quelle da me precedentemente sostenute, che hanno contribuito all’attivazione dei due Intercity giornalieri sulla tratta orientale della Calabria e alla sostituzione delle vecchie carrozze con nuovo materiale rotabile. Alla cerimonia di consegna delle nuove carrozze, avvenuta lo scorso 1 ottobre, partecipò anche Danilo Toninelli, il ministro dei Trasporti che, in meno di un anno di mandato, ha già dato segni tangibili di attenzione nei confronti della nostra regione».

«Sono dunque più che fiduciosa sul futuro dei trasporti su rotaia e assicuro ancora una volta – conclude Dieni – il mio impegno affinché anche l’Intercity notte diventi realtà».