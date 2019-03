Reggio Calabria. Mercoledi 20 marzo alle ore 12.30 nella trasmissione “Fuori dal tg” di Rai 3, approfondimento della tematica dei minori che vivono in contesti socio familiari di mafia. Sarà trasmesso un servizio sul centro giovanile don Italo Calabrò di Melito Porto Salvo, la prima casa famiglia del Sud fondata dal compianto sacerdote e che ha accolto in oltre quaranta anni centinaia di minori svantaggiati ed a rischio devianza provenienti dai diversi paesi e dalle periferie delle città di tutta la regione.

Roberto Di Bella, presidente del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, farà il punto sul programma e le prospettive del progetto “Liberi di scegliere”. In studio il presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra e il presidente del Centro comunitario Agape Mario Nasone che con i suoi volontari ha seguito fin dagli anni 80 il percorso di recupero di tanti minori coinvolti in faide ed in contesti di ‘ndrangheta.

Attraverso questo servizio si vuole in particolare sensibilizzare il Parlamento affinché legiferi su questa materia in modo da dare una cornice ed una uniformità applicativa delle procedure sperimentate con “Liberi di scegliere” nel distretto di Reggio Calabria e soprattutto preveda investimenti e risorse sul terreno delle politiche educative e sociali.