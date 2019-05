San Roberto (Reggio Calabria). Giovedì 23 maggio alle ore 11.00 si terrà presso il Parco Comunale di San Roberto, centro della provincia reggina, la cerimonia di intitolazione del campo sportivo a Gaetano Scirea, campione della Juventus e della Nazionale Italiana di Calcio, simbolo di correttezza ed integrità.

I FATTI – Il Comune di San Roberto, il 5 dicembre del 2018, ha deciso con una delibera della propria Giunta Comunale di intitolare il suddetto campo sportivo al grande calciatore, a seguito delle vergognose scritte comparse, proprio in quei giorni, nei pressi dello stadio “A. Franchi” di Firenze che offendevano non solo la persona di Scirea, ma tutti gli appassionati di sport.

“Chi ha operato in quel modo è nemico dello sport e del vivere civile. Non sono gesti accettabili – aveva commentato il sindaco Roberto Vizzari, che ha portato fortemente avanti la questione -, il calcio e gli altri sport devono alimentarsi di passione, di gioia, di colore, persino di sano sfottò, ma non di cattiveria gratuita”. Il primo cittadino di San Roberto, inoltre, aveva espresso vicinanza alla famiglia Scirea: “La condanna non basta, servono i fatti e vogliamo noi schierarci concretamente contro chi infanga i valori dello sport. Sono un male da estirpare”.

L’intitolazione voleva, e vuole essere un’opera didattica. Il riferimento è ai ragazzi, ai giovani, che osservano quotidianamente cosa accade, e questa intitolazione deve servire loro per distinguere cosa è bene e cosa è male.

Quotidiani nazionali come La Repubblica, Il Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e tanti altri ancora hanno parlato dell’atto disposto dal nostro Comune ed hanno espresso profondo apprezzamento per la decisione di questa Amministrazione Comunale.

Giovedì, durante la cerimonia di intitolazione saranno presenti i ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Campo Calabro-San Roberto” insieme al Dirigente Scolastico Maria Rosa Monterosso, gli alunni dell’istituto comprensivo “Carducci-Da Feltre” di Reggio Calabria e quelli dell’istituto per geometri “A. Righi” di Reggio Calabria.

Interverranno, poi, diverse autorità sportive di livello regionale e nazionale.

Presente il Presidente del CONI Calabria, l’avv. Maurizio Condipodero; il Presidente della FIGC Calabria, il dott. Saverio Mirarchi, una delegazione della società Reggina 1914; l’ex calciatore ed allenatore della Reggina, Francesco Cozza.

Previsto, inoltre, l’intervento in diretta da Torino della signora Mariella Cavanna Scirea, moglie dello storico calciatore italiano e del dott. Riccardo Scirea, figlio del calciatore e Match Analysis Manager presso la Juventus.