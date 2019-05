Reggio Calabria. In vista degli incontri d’affari tra imprese agroalimentari reggine e buyer francesi e danesi previsti per il prossimo giugno, si sta svolgendo presso la sede della Camera di commercio di Reggio Calabria la seconda tappa info-formativa – dedicata al mercato agroalimentare danese – prevista dal progetto “Terra, Mare e Cibo degli Dei”, che si inquadra nel “Programma attuativo per l’internazionalizzazione 2017/2018 – realizzazione di iniziative congiunte con il Sistema Camerale della Calabria”, co-finanziato dalla Regione Calabria attraverso il Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi” (OT3) – obiettivo specifico 3.4” incremento del livello di internazionalizzazione dei Sistemi Produttivi”.

Il Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana, nel salutare le numerose imprese presenti all’incontro, ha ribadito ancora una volta la scelta della Camera “di accompagnare le imprese che partecipano agli incontri d’affari attraverso azioni informative e formative finalizzate alla presentazione dei Paesi e dei mercati agroalimentari di riferimento e azioni di assistenza diretta e personalizzata, offrendo loro la concreta possibilità di acquisire le competenze per orientarsi sui mercati esteri e l’opportunità per qualificarsi e per massimizzare l’efficacia dei loro approcci commerciali”.

Nel corso della mattinata, Luca Cavinato e Juliane Rasmussen della Camera di Commercio Italiana in Danimarca hanno presentato le potenzialità di penetrazione dei prodotti agroalimentari reggini nel mercato danese, fornendo utili elementi sulle strategie da attuare per potersi presentare in maniera competitiva all’importante piazza commerciale rappresentata dalla Danimarca. Oggi pomeriggio e domani si svolgeranno gli incontri di assistenza personalizzata, nel corso dei quali le imprese che ne hanno fatto richiesta, potranno essere preparate ad approcciarsi al mercato danese, in termini di caratteristiche dei prodotti e definizione dei migliori approcci commerciali.